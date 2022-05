Rezultate LOTO, duminică 1 mai 2022

Loto 6 din 49: 10, 29, 37, 49, 26, 42

Loto 5 din 40: 2, 7, 34, 10, 1, 16

Joker: 38, 10, 14, 45, 16, +11

Noroc: 9 8 4 7 2 0 1

Super Noroc: 4 0 8 8 3 0

Noroc Plus: 7 0 9 0 3 8

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,28 milioane lei (aproximativ 867.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,2 milioane lei (peste 849.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 617.700 de lei (peste 124.800 de euro). La Noroc Plus avem un report cumulat in valoare de peste 71.000 de lei (peste 14.300 de euro).

La Super Noroc, este in joc un report cumulat in valoare de peste 67.400 de lei (peste 13.600 de euro).