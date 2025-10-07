Poliţia metropolitană londoneză a anunţat luni că a arestat 46 de persoane în cadrul unei operaţiuni de destructurare a unei reţele internaţionale suspectate că a transportat ilegal aproape 40.000 de telefoane furate din Regatul Unit în China.

Ancheta a demarat în urma descoperirii unei cutii cu 1.000 de telefoane furate

Poliţia a declarat că este vorba despre „cea mai mare” operaţiune întreprinsă vreodată împotriva furtului de telefoane în capitala britanică, unde locurile turistice sunt cele mai vizate de furturile prin smulgere.

Ancheta poliţiei a fost lansată în decembrie 2024 după descoperirea, lângă aeroportul Heathrow din Londra, a unei cutii conţinând circa 1.000 de telefoane iPhone, majoritatea furate, cu destinaţia Hong Kong.

Poliţia a operat în total 46 de arestări în legătură cu această operaţiune, dintre care 11 în cadrul unei anchete asupra bandelor criminale care atacă vehicule de livrare ce transportau noul iPhone 17.

Peste 80.000 de mobile au fost furate numai în 2024

„Aceasta este fără îndoială cea mai mare operaţiune de acest tip din istoria Regatului Unit”, a salutat primarul Londrei, Sadiq Khan, adăugând că poliţia a vizat capi ai unor bande de contrabandişti, precum şi „hoţi (care operează) prin smulgere”.

Potrivit poliţiei metropolitane, peste 80.000 de telefoane mobile au fost furate la Londra în 2024.