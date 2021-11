Liviu Dragnea susține că nu a cerut protecție în penitenciar de la Nuțu Cămătaru, nici direct dar nici prin interpuși. Mai mult, fostul șef al PSD solicită să se facă publice numele celor care ar fi cerut așa ceva în numele său:

"Nu am trimis pe nimeni, nici nu am cerut cuiva să meargă la el sau la altcineva să mă protejeze la Rahova. Am o rugăminte foarte mare la cei doi: să spună public cine a fost atât de mult preocupat de situația mea să meargă să ceară acea protecție. Dacă cineva s-a gândit la mine, vreau să-i mulțumesc. Poate oamenii spun adevărul și aflu cine a fost acolo și cine l-a trimis.", a declarat Dragnea.