Liviu Dragnea a povestit la Culisele Statului Paralel, într-o ediție specială de Paște, momentul în care Sorin Grindeanu l-a trădat și a mers acasă la Iohannis. Dragnea spune că dacă e un lucru pe care și-l poate reproșa, acela este alegerea prim miniștrilor, inclusiv cea a lui Sorin Grindeanu:

"M-am oprit la Sorin pentru ca era un baiat tanar, il ajutasem sa devina presedintele organizatiei PSD din Timis, il ajutasem sa devina presedinte de Consiliu Judetean in vara lui 2016. Il stiam si mi s-a parut un baiat care n-ar putea fi agatat asa de sistem, mi s-a parut un baiat de buna credinta. Asa m-am gandit la el. Ulterior, dupa 2 saptamani si ceva, cand noi il asteptam la sediul din Baneasa al PSD-ului, eram eu cu Marian Neacsu, Kelemen Hunor, Daniel Constantin cu Calin Popescu Tariceanu si asteptam sa vina. Stabilisem sa ne vedem intr-o sambata la ora 12, februarie. La 11 si jumatate l-am rugat pe Marian Neacsu sa-l sune, a zis ca e in regula, ca ajunge. S-a facut 12 si ceva, a sunat din nou si telefonul era inchis. Am sunat-o pe Carmen Dan, l-am sunat pe Helvig, el mi-a spus ca noi stim ca e acasa. L-a sunat Carmen Dan pe Pahontu si el smecher, plin de el ne-a spus sa stea toata lumea linistita ca e protejat si ca e bine unde e. Pe la 5 si jumatate m-a sunat si m-a intrebat daca poate sa vina la mine.

Eu nu am decat o singura explicatie pentru disparitia ta, ca ai fost la Iohannis acasa. Nu aveai niciun motiv sa iti inchizi telefonul. El a spus ca si-a luat sotia de la aeroport si a plecat la niste prieteni la o cabana si sa se linisteasca putin. Nu a recunoscut, a tinut-o pe a lui.

Ulterior mi-a confirmat un prieten de-al lui ca a fost cu sotia la Iohannis acasa si au tainuit.

Mi-a spus Ciolacu ca i-a zis Sorin ca Helvig la una din discutiile avute cu Grindeanu i-a zis ca "vezi ca Liviu vrea sa te schimbe". L-am sunat pe Helvig, dar nu a recunoscut. S-a dovedit ulterior ca Helvig e un mincinos", a povestit Liviu Dragnea.