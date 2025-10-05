Ce știe Dragnea despre jocurile din coaliție, cât mai rezistă înțelegerea dintre PSD, PNL și USR, aflați totul de la Realitatea PLUS. Analizăm și scenariul suspendării lui Nicușor Dan. Cât de fezabil e planul AUR, cine va trăda din coaliție pentru a vota alături de suveraniști, vedeți totul în această seară la Televiziunea Poporului.

”Din păcate, am avut dreptate. Suntem într-o perioadă în care guvernul actual a adoptat niște măsuri pretextând că dacă nu le iau România va intra în incapacitate de plată, tot felul de scenarii în care nu am crezut niciodată.

Îmi este foarte greu să intru în mintea acestor politicieni, pe de o parte, în mintea președintelui Nicușor Dan, pe de altă parte în mintea premierului Bolojan și a celorlalți din Guvern și Coaliție.

Poate să fie nepricepere, poate să fie răutate, poate să fie comandă, nu cred că este foarte important în acest moment să înțelegem de ce iau aceste măsuri. Bine, așa putem să discutăm de scenarii foarte mult.

De exemplu, dacă cineva din afară încearcă să preia controlul total al unei țări, sunt niște pași pe care trebuie făcuți, iar unul dintre pași este sărăcirea poporului și a capitalului autohton.

Sunt mai mulți pași de acțiuni care trebuie realizate, dar dincolode cauze avem rezultatul și din păcate, tot așa cum unii dintre noi am mai spus, aceste măsuri nu vor determina o reducere triumfătoare a deficitului așa cum spuneau ei.

Până la urmă deficitul este la 8,4%, 8,5%, așa cum îl estimează ei. Până la urmă aflăm prin ianuarie, martie, că de fapt este 9%, cât a fost și anul trecut. Cert este că lumea suferă și o să sufere și mai rău.

Din punct de vedere social sunt tensiuni tot mai mari. Practic, țara este despărțită în două între cei care susțin așa-zisa cale europeană și cei care susțin ideea de suveranitatea României. Nu mai există ideea de dialog, ci doar de înjurături”.

Are cineva interesul să suțină acest gen de dezbinare?

Liviu Dragnea: Sigur că sunt mai mulți care ar avea acest interes. Unii care ar putea profita de asta ar fi rușii, Rusia. Orice dezbinare într-o țară NATO nu îi face rău Rusiei. Nu știu dacă îi face bine, dar nu îi face rău.

Marii șefi de la Bruxelles, pentru ei este foarte bine ca România să fie o națiune dezbinată, să fie o națiune sărăcită, să fie un stat condus de oameni care execută absolut toate comenzile, atât economice, cât și militare.

Alții care profită sunt companiile străine. Sunt interesate să cumpere de-a valma companiile românești care au viitor. Deci, sigur că sunt state care profită de situația din România.

Nu există stat prieten, sunt doar state care au interese pentru staul respectiv. Adică orice conducător normal dintr-un stat normal este interesat să aducă beneficii pentru statul respectiv. Dacă poate să obțină beneficii prin orice formă o face.

Deci, nu există lideri europeni care să se gândească la binele altei țări, cum este cazul nostru România.

Liviu Dragnea, despre vizita lui Nicușor Dan la Copenhaga

”O să spun ceva acum despre președintele Nicușor Dan și nu o spun nici ca acuză, nici cu dușmănie, nici cu răutate, ci cu o mare mâhnire a unui cetățean român care încă trăiește în această țară. Domnul Nicușor Dan se comportă, inclusiv azi, deci de când a fost ales președinte și până azi, văd că nu dă semne că înțelege, ca un ONG-ist care nu are responsabilități și care nu are răspundere. Ceea ce s-a întâmplat în legătură cu luarea și distribuirea rechizitoriului, pentru că nu l-a prezentat, ci l-a distribuit pentru că nimeni de acolo nu ar fi stat să citească așa ceva. unii au fost șocați, alții mirați. Nu se face așa ceva.

Deci, eu am văzut aici două aspecte: un aspect de natură constituțională în sensul că domnul Nicușor Dan este președintele tuturor românilor prin Constituție, inclusiv a celor trimiși în judecată. În momentul în care mergi cu un rechizitoriu făcut de procuratură, nu este o decizie a instanței, ci un rechizitoriu făcut de procuratură, tu le spui celor de acolo că cei care sunt inculpați sunt vinovați. Adică, ideea de prezumție de nevinovăție este aruncată la coș în condițiile în care Constituția spune că președintele este garantul respectării Constituției.

Al doilea aspect este mult mai grav, din punctul meu de vedere, care a pus România într-o poziție de mare inferioritate. Ca șef al statului, să simți nevoia să justifici anumite acțiuni pe care le-a luat statul român în fața unor alți șefi de state sau de guverne, înseamnă că, categoric, ei îți sunt superiori și pe cale de consecință și țara noastră este inferioară altor țări a căror șefi de state sunt convins că nu se vor uita peste acel dosar pentru că nu au pe ce să se uite. Cine citește acel rechizitoriu făcut de un procuror, indiferent de ce procuror este vorba.



În ceea ce privește imixtiunea în justiţie, toți președinții de la Revoluție încoace s-au implicat în justiție, de ce nu ar face-o și Nicușor Dan. Pentru mine asta nu este o mirare.



”Cenzura în România are toate șansele să vină cât de curând”

Premisa sau premisele pentru cenzura care va veni sunt mai multe și sunt vechi. Nu cred că amenință, cred că spune ceea ce s-a stabilit să se facă. E clar că ceea ce s-a făcut în Europa în ultima perioadă ca și mesaje publice este foarte clar că se vorbește desre război hibrid, nu a explicat nimeni ce înseamnă război hibrid.Se vorbește de cât de periculoase sunt fake-news-urile, dar ideea e că sunt periculoase fake-news-urile ălorlalți, nu ale lor și că trebuie să existe o responsabilitate pe rețelele de socializare. E clar că asta se va întâmpla. În Amercia începuse deja să se întâmple, să vedem dacă o să se întâmple în continuare. Cenzura în România are toate șansele să vină cât de curând.