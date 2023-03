"În urmă cu 10 ani, în timpul primei mele vizite în Rusia în calitate de președinte al Republicii Populare Chineze, președintele Vladimir Vladimirovici Putin și cu mine am deschis o nouă pagină în dezvoltarea cuprinzătoare a relațiilor chino-ruse. În acești 10 ani, legăturile bilaterale au fost consolidate și dezvoltate pe baza nealinierii, a non-confruntării și a nedirecționalizării față de terți, a creat un nou model de relații interstatale în spiritul respectului reciproc, coexistenței pașnice și cooperării reciproc avantajoase", a subliniat liderul chinez, relatează presa rusă.

De notat este faptul că aceasta e prima vizită a lui Xi în plan extern după ce a fost reales. Vizita lui Xi în Rusia va ține până miercuri. Potrivit analiștilor, președintele rus Vladimir Putin se așteaptă ca președintele chinez Xi să-și exprime solidaritatea împotriva hegemoniei occidentale în urma discuțiilor care vor avea loc la Moscova, relatează Mediafax.

BREAKING: Chinese President Xi Jinping arrives in Moscow for talks with Russian President Vladimir Putin



The 3-day summit comes as Putin says ties between Russia and China are "at the highest level in their history," and Xi says the shift to a multipolar world is "irreversible." pic.twitter.com/XktV4jrP7q