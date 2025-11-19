Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare vizează administrația locală și centrală. Actul normativ cuprinde măsuri care includ reduceri de personal și de cheltuieli și va fi adoptat tot prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Potrivit surselor menționate anterior, liderii PSD au spus că dacă această măsură va trece atunci Anca Alexandrescu va ajunge primarul general al Capitalei.

Vă reamintim că liderii coaliției au ajuns la un acord parțial pe problema reducerilor de personal din administrația publică. Toate partidele sunt de acord cu reducerea a 10% din posturile ocupate atât din administrația locală, cât și din cea centrală.

În ceea ce privește administrația locală, consensul este că vor fi reduse până la 30% din totalul posturilor, dar nu mai mult din 20% din posturile ocupate în fiecare primărie sau Consiliu Județean. Per ansamblu, asta ar reprezenta o reducere de 10% dintre posturile ocupate din administrație.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la întâlnirea primarilor din marile municipii, că va exista o perioadă de tranziție, până în 2027, până când primăriile care au mai mulți angajați decât cei prevăzuți în grilă vor putea face și concedieri, și reduceri de salarii.

„Vor fi două situaţii: unităţi administrative care, după noua grilă, au un personal sub noul standard, unde nu există niciun efect şi unităţi administrative care sunt peste noua grilă, cu numărul de personal, unde vor fi nişte efecte”, a declarat Bolojan.