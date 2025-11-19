Grindeanu dă un ultimatum pe PENSIILE MAGISTRAȚILOR: "Aștept un răspuns de la premier"

Sorin Grindeanu dă ultimatum în ceea ce privește pensiile magistraților: dacă nu e încheiat un acord real, PSD va susține varianta inițială în care magistrații ar ieși la pensie cu 70 % din venitul avut în ultimele luni de activitate, iar trecerea la noul sistem s-ar face treptat, pe o perioadă de 10 ani. Negocierile rămân blocate, în timp ce Kelemen Hunor spune că procentul nu va scădea sub 70 %, iar discuția e doar despre extinderea tranziției la 15 ani. În plus, liderul PSD a avut o reacție și la adresa ministrului Apărării Ionuț Moșteanu pe care îl acuză că protejează armata, deși existaseră discuții clare în coaliție. 

"Dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD-ul susține păstrarea legii inițiale, cu 70 și 10. Asta este punctul de vedere al PSD-ului. Aștept un semnal și de la premier.

Am transmis aceste lucruri și la președinte, i-am spus și primului ministru. Eu cred că dacă e cineva care poate să... și conform Constituției, președinte e cel care poate să remedieze.

Pot să spun și eu că nu sunt de acord, PSD-ul nu e de acord nici cu armata. Și nu e de acord. Nu e de acord nici cu educația. Și nu e de acord. Nu e de acord nici cu educația, cu sănătatea. Adică, da, l-am sunat pe premier și-am spus ce apărut, cum unii încearcă să pară frumoși. Și-am spus că cu această abordare PSD-ul nu e de acord. A spus că nici domnia asta nu e de acord cu lucruri din astea în care unii pozează în Făt-Frumoși. O să avem o discuție în coaliție", a declarat președintele PSD.