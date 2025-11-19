"Dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD-ul susține păstrarea legii inițiale, cu 70 și 10. Asta este punctul de vedere al PSD-ului. Aștept un semnal și de la premier.

Am transmis aceste lucruri și la președinte, i-am spus și primului ministru. Eu cred că dacă e cineva care poate să... și conform Constituției, președinte e cel care poate să remedieze.

Pot să spun și eu că nu sunt de acord, PSD-ul nu e de acord nici cu armata. Și nu e de acord. Nu e de acord nici cu educația. Și nu e de acord. Nu e de acord nici cu educația, cu sănătatea. Adică, da, l-am sunat pe premier și-am spus ce apărut, cum unii încearcă să pară frumoși. Și-am spus că cu această abordare PSD-ul nu e de acord. A spus că nici domnia asta nu e de acord cu lucruri din astea în care unii pozează în Făt-Frumoși. O să avem o discuție în coaliție", a declarat președintele PSD.