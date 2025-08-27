”Era zgomotul ăla public cu fără penali în funcții publice. Știți, erau fără penali în funcții publice până s-a ajuns la ai lor. Până când a ajuns la Clotilde Armand, până când a ajuns la Vlad Voiculescu, la Coliban de la Brașov.

Acum au muțit cu fără penali în funcții publice, au început cu sinecuriștii de partid. Toți sinecuriștii de partid sunt răi și chiar dacă nu sunt de partid sunt răi sinecuriștii, dar ai lor, aia 600 care așteaptă pe la Ministerul Economiei să îi pună Miruță în Consiliul de Administrație.

Domnule, sinecuriștii lor salvează România. Uitați, ați vorbit la început despre reforma domnului Cseke, eu îi solicit public domnului Cseke, dacă tot discutăm pe această reformă la ministere, spuneți-mi cabinelete vicepremierilor care au deja portofoliu și aici e cazul vicepremierului Moșteanu și a vicepremierului Predoiu.

La domnul Moșteanu, are cabinet personal cu consilier, cu secretar la Ministerul Apărării, spuneți-mi și mie ce face cabinetul lui de la Guvern ca vicepremier?

I-a găsit un loc de muncă domnului Seidler, care a rămas fără loc de muncă că nu a ieșit pe listele de la USR și i-au gasit un loc la acest cabinet”, a declarat Daniel Zamfir, la Realitatea PLUS.