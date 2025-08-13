”Într-un stat normal, în care justiția funcționează, în care societatea civilă există și este lăsată să existe ar fi trebuit să fie un nou caz, un nou scandal care să determine demisia premierului actual al României.

Am văzut și cu vicepremierul cât timp le ia ca să întrerupă niște documente. Deci, dumnealui și-a dat demisia și noi la două săptămâni după nu văzusem nicio actualizare pe datele oficiale ale Guvernului.

Nu cred că este o noutate că la primărie, acolo, există rețele care favorizau anumiți dezvoltatori. Dacă unii puteau să construiască fără PUZ-uri, fără PUD-uri și ei erau apropiați de lumea politică, de partidele care conduceau județul și orașul, atunci cu siguranță că obțineau pe repede înainte documente.

Ceilalți, care erau români corecți, plăteau taxe și impozite, trebuiau să stea sa facă tot felul de documente, PUZ-uri, PUD-uri, proceduri de mediu, lucruri care durau 3-4 ani de practic, nu îți mai venea să mai construiești și să mai investești.

Sistemul trebuie să te aibă la mână. Dacă ești curat, nevinovat, nu ai făcut nicio faptă penală, nu te au la mână, atunci nu ești bun de președinte. Sistemul trebuie să te aibă la mână”, a declarat liderul AUR, la Realitatea PLUS.