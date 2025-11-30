Acesta avertizează că Bucureștiul a ajuns aproape invizibil pe scena internațională: o țară fără direcție, fără influență și fără capacitatea de a-și apăra interesele. Într-o analiză extrem de dură, profesorul Dan Dungaciu descrie politica externă a României ca fiind „de tip chelner”, în care statul nostru reacționează automat la solicitările altora, fără negociere și fără viziune.

„România este astăzi o națiune în derivă, o țară fără direcție, fără busolă, fără viziune. Reprezentarea noastră în lume nu este slabă, este lamentabilă. Nimeni nu se teme de România, nimeni nu respectă România, nimeni nu mai ia România în serios. Și acesta este cel mai dureros lucru pe care oricine îl poate resimți. România nu mai e luată în serios de nimeni niciunde. Politica externă a României a ajuns de tip „chelner”.



Când ne întâlnim cu cineva, îl întrebăm, cu ce vă putem fi de folos? Cu ce vă putem servi? Ce putem face pentru dumneavoastră? Cu ce să vă mai ducem la masă? Nici măcar nu mai aștept să-i se spune la telefon despre ce e vorba, că tu spui automat da. Se face, se rezolvă, se execută. Toată această atitudine pe care am văzut-o, o vedem și pe care nu mai vrem să o... pe care nu mai vrem să o auzim vreodată, este...

Până la urmă plătită cu bacșișuri minore, mediocre și insultătoare. Niciun avantaj n-a primit România de pe urma acestei atitudini, pentru că niciodată lașitatea și tertipurile amorale nu se răsplătesc. România s-a deznaționalizat, România s-a risipit, am uitat că existăm ca stat, ca națiune, ca popor, am înlocuit exaltarea din timpul regimului comunist,cu refuzul complet a tot ce înseamnă identitatea națională”, a declarat Dan Dungaciu.