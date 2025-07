”Recertificarea, la nivel european, a unui model de echipament de control de securitate utilizat şi în aeroporturi din România a creat premisele ridicării restricţiilor privind transportul lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAGs) în bagajul de mână. Transportul LAGs în recipiente cu o capacitate de până la doi litri va fi însă posibil doar după instalarea noului algoritm de detecţie certificat, integrarea sa în cerinţele hardware în baza cărora s-a realizat certificarea şi parcurgerea etapelor de testare în vederea acceptanţei conform reglementărilor europene”, au transmis, miercuri, oficialii SRI, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, ridicarea restricţiilor va fi posibilă exclusiv în aeroporturile din România care dispun de echipamentele recertificate şi complet actualizate.

Într-un articol mai amplu publicat pe site-ul instituției, la caategoria "Siguranța aviației civile", subiectul este detaliat cu informații clare și la obiect, după cum urmează:

Restricții lichide

Lichidele (LAGs - lichide, aerosoli și geluri) includ: paste, loțiuni, creme, amestecuri de lichide/solide, recipiente sub presiune, geluri sau altele cu o consistență similară.

Exemple de articole asimilate LAGs:

produse cosmetice: pastă de dinți, gel de păr, parfumuri, spumă de ras, șampon/balsam, cremă/loțiune, fixativ, spumă pentru păr, spray-uri, mascara, fond de ten, ruj lichid etc.;

băuturi: răcoritoare, alcoolice, siropuri, apă etc.;

alimente: supă, ulei, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muștar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot, frișcă lichidă etc.

Fără a fi exhaustivă, enumerarea de mai sus include câteva exemple de articole care pot fi asimilate categoriei "LAGs". În funcție de criteriile descrise, la subpunctul dedicat - "Care sunt lichidele permise la transport în bagajul de mână" -, puteți aprecia dacă vă este permis transportul acestora în bagajul de mână.

Care sunt lichidele permise la transport în bagajul de mână?

Următoarele categorii de LAGs pot fi permise în cabina aeronavei, după prezentarea separată a acestora operatorilor de securitate și efectuarea controlului de securitate:

În cabina aeronavei sunt permise LAGs ambalate în recipiente individuale cu capacitatea de maxim 100 ml sau echivalent și care se află într-o singură pungă de plastic, transparentă, resigilabilă (cu sistem de închidere prin presare sau tip fermoar) cu volumul pungii de maxim 1L, complet închisă.

Un pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

Recipientele care au capacitatea mai mare de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute, nu sunt acceptate la transport în cabina aeronavei.

Sunt permise în bagajul de mână LAGs cu capacitatea mai mare de 100 ml care, pe durata călătoriei, urmează să fie folosite în scop medical sau care răspund unei necesități dietetice speciale.

O adeverință sau o scrisoare medicală care să confirme necesitatea utilizării medicamentelor poate fi utilă, însă nu este obligatorie.

Alimentele pentru bebeluși LAGs în stare lichidă cu capacitatea mai mare de 100 ml sunt permise.

LAGs sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag). STEB este punga pe care o primești de la comercianții din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul aeronavei atunci când îți achiziționezi produse de consistență lichidă, în interiorul căreia se află, poziționată în mod vizibil, dovada achiziționării acesteia dintr-un astfel de mediu (bon de casă). Această pungă dispune de un sigiliu de unică folosință, astfel că, după introducerea LAGs și a bonului în interiorul pungii, orice intervenție asupra integrității sigiliului pungii STEB, atrage după sine anularea criteriilor de acceptare a produselor la transport în cabina aeronavei. Atunci când tranzitați ori sunteți în transfer către altă destinație, nu uitați să solicitați comerciantului introducerea LAGs într-o pungă STEB.

Transportul în bagajul de cabină al soluțiilor dezinfectante (lichide, geluri, săpunuri) sau materialelor precum șervețele dezinfectante ori altor soluții similare, este permis, chiar și în recipiente de peste 100 ml, cu condiția ca întreaga cantitate transportată să nu depășească 250 ml. Recipientele cu conținut de alcool de peste 70% sunt permise cu aprobarea companiei aeriene cu care călătoriți.

Pe Aeroporturile Internaționale „Avram Iancu” Cluj Napoca, „Traian Vuia” Timișoara, Craiova și Sibiu, se aplică aceleași reguli menționate mai sus privind acceptarea și transportul lichidelor în bagajul de mână, cu mențiunea că nu există obligativitatea ca lichidele aflate în recipiente cu capacitate de maxim 100 ml să fie depuse în pungi resigilabile.