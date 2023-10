„O coaliție sau o alianță politică nu se face de dragul cuiva sau împotriva cuiva. Un astfel de construct politic trebuie să aibă în vedere un proiect pentru cetățenii României. Pentru a face acest lucru, este nevoie de încredere și de un proiect serios de țară, care să vizeze dincolo de anul electoral, să aibă greutatea să aibă consistenţa necesară să convingă atât electoratul, cât și activul fiecărui partid”, a declarat Nicolae Ciucă, la un post TV.

Preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a afirmat, vineri, că pentru alegerile de anul viitor PNL are "capacitatea şi motivarea" să meargă singur în alegeri, dar nu a exclus intrarea într-o alianţă, dacă aceasta presupune un proiect de ţară cu o durată care să fie "dincolo de anul electoral".



"Ne-am asumat această Coaliţie de guvernare pornind de la responsabilitatea politică pentru trecerea ţării prin criza din 2022 care se prefigura. Am avut o oarecare intuiţie, partidele şi preşedintele (...), când am cerut formarea unei coaliţii care să aibă o majoritate parlamentară consistentă, astfel încât să poată să ia decizii fără să-i fie teamă că nu are susţinerea politică. Deşi împotriva firii la început (...), dincolo de condamnare, nimeni nu ne-a dat mai mult de trei-patru luni. Iată, suntem la aproape doi ani de când guvernăm împreună. Am văzut această guvernare nu pentru un scop politic, ci pentru a ne asuma responsabilitatea faţă de ţară, pentru a menţine echilibrul şi stabilitatea politică", a declarat Ciucă.



Întrebat dacă PNL va intra într-o coaliţie pentru alegerile de anul viitor, Ciucă a răspuns: "O alianţă politică nu se face de dragul cuiva sau împotriva cuiva. O astfel de construcţie trebuie să aibă în vedere un proiect pentru cetăţenii României. Este o chestiune care depinde foarte mult de încrederea care trebuie să existe între doi-trei parteneri atunci când se discută realizarea unei alianţe politice. Pentru a face acest lucru este nevoie de onestitate, de loialitate, de încredere şi de un proiect serios de ţară care să vizeze dincolo de anul electoral. Este nevoie ca proiectul acesta să aibă greutatea, consistenţa necesară, să convingă atât electoratul, cât şi activul fiecărui partid".