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Politica· 1 min citire

Lia Olguța Vasilescu, anunț-bombă la Culisele Statului Paralel: Cred că dacă PSD ar primi mandat ca să formeze un guvern minoritar, ar obține voturile

Lia Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan

Lia Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 22:01
Actualizat14 iul. 2026, 22:06
SursăRealitate Plus

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a afirmat, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, că social-democrații ar putea obține voturile necesare pentru a investi un guvern minoritar. Declarația sa vine pe fondul tensiunilor politice și al acuzațiilor privind blocajele din actuala formulă de guvernare.

Într-un mesaj tranșant transmis în dialogul cu Anca Alexandrescu, Lia Olguța Vasilescu a reafirmat că PSD își dorește în continuare fotoliul de premier, pentru că astfel rămâne consecvent demersului început prin moțiunea de cenzură.

Eu cred că dacă s-ar da mandatul PSD-ului ca să formeze un guvern minoritar, ar reuși să obțină voturile.

Întrebare: Aveți deja negocieri pentru obținerea voturilor?


Nu aș putea să dezvolt mai mult. Deci PSD-ul în continuare își dorește mandatul de premier ca să poată să guverneze. PSD, în continuare, vrea să facă ceea ce a început cu moțiunea de cenzură. Să dea jos acest guvern, a afirmat Vasilescu.

În acest context, ea a criticat modul în care actualul executiv interimar nu face decât să-și urmărească obiective care nu au legătură cu guvernarea sau cu reformele.

Credeți-mă, orice guvern este mai bun decât un guvern care nu are niciun fel de putere, decât acela de a împotriva în continuare și de a numi oameni în companiile de stat. Am început să fac examene, de exemplu, s-au inițiat procedurile de concurs pentru companii de stat unde mandatul președinților expiră anul viitor, a mai afirmat Vasilescu, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.

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