Studiile arată că, în anumite cazuri, gătirea alimentelor contribuie la creşterea valorii lor nutritive. Explicaţia este una simplă: în timpul preparării termice, structura celulară a legumelor se descompune, facilitând absorbţia mai eficientă a vitaminelor şi mineralelor în organism. Pentru a profita de aceste beneficii, metodele de gătire trebuie să fie cât mai sănătoase – fierberea, coacerea sau grătarul sunt cele mai recomandate.

Ciupercile sunt mai sănătoase şi mai sigure atunci când sunt gătite. Acestea se digeră greu dacă sunt consumate crude şi pot cauza probleme de sănătate. În momentul în care sunt consumate gătite, nutrienţii ajung în organism fără toxinele pe care le pot conţine.

Morcovii sunt foarte benefici organismului. Cei cruzi sunt bogaţi în nutrienţi, însă proprietăţile se amplifică în momentul gătirii lor. Morcovii conţin cu 30% mai mult betacaroten, un antioxidant care contribuie la sănătatea ochilor, luptă împotriva celulelor canceroase şi protejează inima de afecţiunile cardiovasculare, scrir Click.

Spanacul gătit are beneficii mai mari asupra organismului faţă de spanacul crud, datorită creşterii conţinutului de luteină. Acest antioxidant previne apariţia afecţiunilor oculare, contribuie la menţinerea acuităţii vizuale şi ajută la o mai bună absorbţie a calciului. Spanacul conţine calciu, fier, magneziu şi antioxidanţi, iar când îl găteşti, aceşti nutrienţi sunt absorbiţi mai uşor de organism.

Ceapa îşi sporeşte cantitatea de flavonoizi, importanţi pentru protejarea organismului împotriva radicalilor liberi, atunci când este preparată termic. Sortimentele de ceapă galbenă şi roşie conţin mai mulţi flavonoizi, spre deosebire de ceapa albă. Nu lăsa ceapa pe foc mai mult de 5 minute, deoarece va începe să îşi piardă din nutrienţi.

Roşiile îşi măresc cantitatea de licopen cu 35% dacă sunt gătite. Acest antioxidant, care le oferă tomatelor culoarea roşie, contribuie la prevenirea anumitor tipuri de cancer, precum cel de prostată, de pancreas, de sân şi de plămâni. Licopenul are un rol important şi în prevenirea afecţiunilor cardiovasculare, scrie aceeasi sursa.