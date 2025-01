Leguma care îmbunătățește rezistența la efort și întărește inima. O poți consuma fie ca atare, fie murată. Iată despre ce este vorba.

Sfecla rosie este bogata in acid folic, o vitamina care joaca rol important in crestere, dezvoltare si asigurarea sanatatii inimii. Manganul este implicat in formarea oaselor si rezistenta acestora, metabolismul energetic si mentinerea functiei cerebrale normale. Cuprul, pe langa faptul ca se dovedeste a fi esential in procesele metabolice, joaca rol in sinteza anumitor neurotransmitatori.