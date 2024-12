Sfecla rosie este bogata in acid folic, o vitamina care joaca rol important in crestere, dezvoltare si asigurarea sanatatii inimii. Manganul este implicat in formarea oaselor si rezistenta acestora, metabolismul energetic si mentinerea functiei cerebrale normale. Cuprul, pe langa faptul ca se dovedeste a fi esential in procesele metabolice, joaca rol in sinteza anumitor neurotransmitatori.

Sustine sanatatea cardiovasculara si reduce tensiunea arteriala

Asocierea dintre consumul de sfecla rosie si scaderea valorilor tensiunii arteriale, in special la persoanele cu hipertensiune arteriala, a fost documentata in mai multe studii. Consumul de suc de sfecla rosie ar putea scadea semnificativ valorile tensiunii sistolice si diastolice. Efectul pare a se datora concentratiei mare de nitrati din aceasta leguma, care promoveaza vasodilatatia, cu scaderea ulterioara a tensiunii arteriale. De asemenea, suplimentarea alimentara cu acid folic sustine acest efect de scadere a tensiunii arteriale.

Imbunatateste performanta atletica si rezistenta la efort

Multe studii sugereaza ca nitratii din sfecla rosie pot imbunatati semnificativ performanta, dar si rezistenta atletica. Nitratii sustin performanta fizica prin imbunatatirea functiilor de la nivel mitocondrial, mitocondriile fiind uzinele energetice ale organismului. Consumul de sfecla rosie are efecte asupra performantei atletice prin:

cresterea fluxului de sange catre muschi;

imbunatatirea rezistentei la efort;

diminuarea productiei de acid lactic;

cresterea debitului respirator si a consumului de oxigen.

Studiile indica faptul ca nivelul de nitrati din sange atinge valoarea maxima la 2-3 ore dupa ce s-a consumat sfecla rosie (de obicei sub forma de sucuri). Astfel, se recomanda ca sfecla rosie sa fie consumata cu cateva ore inainte de antrenamentul sportiv.

Combate si previne procesul inflamator

Pe langa faptul ca are un continut ridicat in antioxidanti implicati in apararea organismului de efectul nociv al radicalilor liberi, sfecla rosie contine pigmenti numiti betalaine, existand multe studii care sustin potentialul antiinflamator semnificativ al acestora. Inflamatia cronica este in directa legatura cu patologii precum afectiunile cardiovasculare, bolile hepatice si cancerul. Un studiu efectuat pe persoane cu inflamatie cronica, la care dieta a fost imbunatatita prin adaugarea de suc de sfecla rosie, a avut rezultate semnificative, dupa doar 2 saptamani: s-a observat faptul ca nivelul markerilor inflamatori (proteina C reactiva, factorul de necroza tumorala α) a scazut. Capsulele cu betalaina, realizate din extract de sfecla rosie, reduc simptomele osteoartritei.

Sustine functia cognitiva si integritatea cerebrala

Ca urmare a faptului ca nitratii din sfecla rosie actioneaza prin dilatarea vaselor de sange, astfel imbunatatind fluxul sanguin, exista studii care demonstreaza ca acest efect este major la nivelul creierului. Imbunatatind fluxul de sange spre lobul frontal, consumul regulat de sfecla rosie ar putea imbunatati capacitatea de memorare si concentrare. De asemenea, diminueaza riscul unor boli neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer) care duc la alterarea functiilor cognitive.