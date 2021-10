„A fost o exprimare nefericită, a fost mult de muncă și a fost presiune constantă. Esența era să avem opțiuni pentru a ieși din această criză, faptul că am propus un guvern și avem un plan de ieșire din criză sanitară și economică, este cheia. Am vrut să facem rapid lucururile, să alegem cea mai scurtă cale de ieșie din criză, trebuie să facem noi un sacrificiu. Românii acum duc greul și economic și sanitar. Pentru a rezolva aceasta criză, singurii din clasa politică am fost noi cei USR, care și-au asumat guvernarea. Nu am văzut alte partide. Nu cred că e vreun parlamentar USR care nu va vota propriul guvern. Nu poți guverna țara cu 18% și trebuie să apelezi și la alte forțe politice. Propunem soluții de iesire din criză și încercăm să îi cooptăm și pe alții”, a declarat Claudiu Năsui în emisiunea LEGILE PUTERII.