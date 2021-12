„Nu sunt bani si in momentul in care nu sunt bani se intampla acest deficit structural, deficit excesiv. Cine zice deficit, zice de fapt datorie si zice inflatie. Inflatia nu vine din cer, vine de la ceea ce facem noi in economia noastra si vine atunci cand politicienii mint ca exista bani si de fapt nu sunt. Vreau sa vad aceasta ingrijorare despre lipsa de bani nu doar cand vine vorba de pensii, ci sic and vorbim de PNDL, de exemplu, program pe care noi l-am contestat, pe care noi l-am facut pentru a treia oara.

Daca ne uitam la pensiile speciale pe care le avem deja in plata, noi avem sume colosale de aproape 10 miliarde de lei so care cresc de la an la an. Trebuie sa intelegem ca exercitiul bugetar este un exercitiu in care se vad care sunt prioritatile clasei politice. Bugetul este un exercitiu politic, o lege care trece in Parlament, un vot al unei majoritati din Parlament. Acolo vedem unde vor sa aloce politicienii bani.

Propunerea noastra vizeaza cresterea mai ales a pensiilor mici. Impactul social si economic este mult mai mare si mai bun daca cresti mai multe pensii mici decat sa cresti pensiile mari. Noi avem propunerea aceasta de o crestere mai zdravana a pensiei minime, nu atingem punctul de pensie, dam o a 13-a pensie si atunci reusesti sa cresti mai degraba pensiile mici si veniturile mai multor pensionari“, a precizat Claudiu Năsui la Realitatea PLUS.