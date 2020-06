„Legile puterii”. Ana Birchall: Viorica Dăncilă să confirme public întâlnirea de la ceas de seară cu Lia Savonea

„Nu mai sunt membru PSD din noiembrie anul trecut când m-au dat afară tocmai pentru că am îndrăznit să mă opun unor asemenea măsuri toxice (precum Secția Specială-n.r.). Nu am făcut parte din conducerea PSD, nu știu șmecheriile astea și cum se amenințatu unii pe alții. Poate doamna Dăncilă, că tot văd că i-a revenit glasul, citind declarațiile, mă întrebam oare cum s-o fi simțind când a fost cazul tatălui acela care și-a violat fiica? Când eu am ieșit în acea conferință de presă și am propus înăsprirea pedepselor și apoi Dăncilă a ieșit public și s-a opus, a spus \"nu mai facem ce spune Birchall\". După aceea, a distrus tot ce am propus eu în acel proiect de lege”, a declarat Ana Birchall, la emisiunea “Legile Puterii” de la Realitatea Plus.

Fostul ministru al Justiției a făcut un apel către Viorica Dăncilă, având în vedere dezvăluirile fostului premier din ultima perioadă.

„Doamna Dăncilă poate confirma public dacă s-a întâlnit cu Lia Savonea sau nu la ceas de seară? După ce eu am dezvăluit că s-a întâlnit cu Iordache și cu Dăncilă, domnia sa a considerat abuziv să folosească site-ul CSM pentru mesajul propriu, dar asta e altă chestiune. Eu nu vorbesc despre întâlnirile oficiale, ci despre cele la ceas de seară. Și îi mai lansez o dată provocarea: dacă are curaj , să mă contrazică cu demisia pe masă. (…) Eu nu am fost la acele întâlniri la ceas de seară. De fiecare dată când am văzut că un păroiect de lege nu este pentru interesul public, am făcut observații și am ținut ca acele observații să fie notate”, a mai spus Ana Birchall, potrivit realitateadebucuresti.net.