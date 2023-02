Legendarii GUNS N’ ROSES vin la Bucuresti pe 16 iulie 2023!

Axl Rose, Slash si Duff McKagan si-au surprins fanii cand s-au reunit pentru un turneu mondial, concertand pentru prima oara in aceasta formula de la turneul Use Your Illusion Tour (1993). Turneul a cuprins 175 de concerte, pe toate continentele, timp de peste trei ani, devenind cel mai lung turneu al trupei si a intrat in clasamentul Billboard Live Music Awards in topul celor mai profitabile turnee muzicale din istorie. Etapa europeana a turneului a fost intrerupta in 2020 din pricina pandemiei si reluata in 2022, in 13 orase, incepand cu Lisabona (4 iulie 2022) si incheindu-se cu show-ul de la Milano (10 iulie 2022).

Guns N’ Roses revin cu un turneu mondial amplu in 2023, produs de Live Nation, pe scenele stadioanelor, arenelor si festivalurilor din lume, pe toata durata verii si in toamna. Trupa de powerhouse rock demareaza turneul pe 5 iunie la Tel Aviv si va continua cu spectacole in Europa, sub acelasi line-up clasic, ajungand la Bucuresti duminica, 16 iulie, pe scena Arenei Nationale, pentru concertul rock al anului!

Componenta trupei pentru turneul 2023: Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer si Melissa Reese.