Candidatura lui Nicușor Dan pentru conducerea statului a fost anunțată încă de la prânz de publicația G4 Media, coordonată de Dan Tăpălagă, un apropiat al Monicăi Macovei și al statului paralel. Mai multe ONG-uri și activiști l-au propus în urmă cu câteva zile pe Nicușor Dan candidat la prezidențiale din partea partidelor pro-europene. Semnatarii inițiativei s-au constituit în Coaliția România Europeană la Cluj-Napoca. Printre semnatarii susținerii pentru Nicușor Dan se află Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, care a acordat un premiu edilului, dar și Laurei Codruța Kovesi.

Nicușor Dan a fost sprijinit în campania electorală din acest an de mai mulți oameni de afaceri. Unul dintre aceștia este Matei Păun, care ar fi pus la dispoziție panotajul din pre-campania electorală. Costurile pentru aceste panouri se ridică la peste 500 de mii de euro, susțin specialiștii în publicitate.



Afișele de campanie ale lui Nicușor Dan au fost doar pe panourile stradale ale firmei Getica OOH SRL. Directorii acestei companii l-au mai sponsorizat, în trecut, pe primarul capitalei.

Firma este deținută de o companie dintr-un paradis fiscal, situat la câteva ore de zbor de România, ai cărei reprezentanți și beneficiari reali au, de peste 15 ani, legături de afaceri directe cu afaceristul Matei Păun și oamenii săi de încredere.

Matei Păun deține o serie de alte companii dintre care una, BAC Financial Advisory SRL, s-a dezvoltat pe piețe controlate de Kremlin și în relații contractuale cu instituții financiare din Rusia.



Partenerii săi au cumpărat pachetul de acțiuni al firmei de panotaj de la un consorțiu condus de banca rusească de stat VTB și grupul financiar rusesc Alpha Capital Partners. Cele două se află acum sub sancțiuni occidentale pentru finanțarea agresiunii din Ucraina. Mai mult, BAC Financial Advisory a finanțat și structurat această achiziție.



Conform documentelor de la Registrul Comerțului, unicul acționar al companiei de panotaj Getica OOH SRL este o companie înregistrată în Cipru: Ecurdo Limited. Conform datelor Ministerul Finanțelor Publice, compania a avut în 2022 o cifră de afaceri de 21,6 milioane lei și un profit de 4 milioane lei, cu 40 de angajați. Beneficiarii reali ai Getica OOH sunt Jean Rădulescu, Ion Arin Alexandru și Răduțoiu Iulian Cosmin.



Primii doi sunt doi vechi parteneri de afaceri ai lui Matei Păun, unul dintre cei mai vechi și apropiați colaboratori ai lui Nicușor Dan, care i-a fost alături la alegerile din 2012, 2016 și 2020. Și pe care l-a ales să-i fie manager de campanie electorală și în acest an.

Matei Păun a declarat pentru jurnaliștii de la Newsweek: „Nu am nici o legătură cu acționariatul sau managementul companiei Getica OOH SRL. Am negociat în numele candidatului Nicușor Dan contractul de outdoor cu compania Getica OOH SRL, în condiții comerciale normale și la prețul pieței.”

Într-o declarație de avere din 2016, Nicușor Dan declara că a primit o sponsorizare de 10.000 lei pentru campania electorală de la firma Panotaj Expert SRL pentru “studii sociologice”.

Asociații firmei Panotaj Expert SRL erau Jean Costin Rădulescu, chiar reprezentantul companiei offshore care deține Getica OOH SRL, și Geodoiu Eliza Nicoleta. Aceasta din urmă este directoarea economică a Getica OOH SRL și figurează ca autoarea rapoartelor financiare către ANAF. Conexiunile dintre Getica OOH SRL și Panotaj Expert SRL sunt și mai clare dacă le verificăm sediul social: cele două firme sunt înregistrate la aceeași adresă - strada Silvestru nr. 75 din București.

Conform informațiilor de pe propriul site, BAC Financial Advisory SRL, compania pe care Păun o deține cu partenerul său de afaceri, Ion Arin Alexandru, a intermediat trei finanțări de peste 30 milioane de euro pentru producătorul de carne de pui, Aaylex, de la Banca Internațională de Investiții cu sediul la Moscova și controlată de Federația Rusă. Tot de la această bancă, compania lui a asigurat o finanțare de 15 milioane de euro pentru Romcab Târgu Mureș, alta pentru Banca Transilvania. Unele dintre finanțări sunt extrem de recente, din 2022.

Aceleași persoane din proximitatea lui Matei Păun au rămas în conducerea companiei de panotaj pe care o folosește acum Nicușor Dan în campania electorală. Jean Rădulescu, care este un votant al lui Nicușor Dan pe rețelele de socializare, este acum reprezentantul companiei off-shore din Cipru, Ecurdo Limited.



Nicușor Dan a anunțat că va face public numele celor i-au donat bani pentru campania electorală, după ce va fi reales la conducerea Capitalei. Până în acest moment, edilul nu a dezvăluit numele celor care i-au donat sute de mii de euro în acest an.

