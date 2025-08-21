Nu a contat pentru șeful statului nici revolta românilor după ce i-a mințit că nu va majora TVA-ul, nici că liderii lumii pun la cale noua ordine mondială, iar noi suntem direct afectați.

De la munte, la nuntă, Nicușor se plimbă alături de familie și de o echipă profesionistă de filmare. Doar în primele trei săptămâni, președintele a bifat mai multe destinații și are șanse să îl detroneze pe Klaus Iohannis, cel mai turist dintre președinții României.

Mii de români în stradă. Nicușor continuă drumețiile

Deși Constituția nu-i dă dreptul la concediu de odihnă, președintele României se află tot plimbă prin țară, fără să fie vizite anunțate oficial.

Încă de pe 10 august a stârnit reacții revoltătoare când a fost alături de Maia Sandu în Republica Moldova, la Festivalul Lupilor și la festivalul Zemii.

„Sunt bucuros să fiu în Moldova la Festivalul Lupilor!”, a transmis Nicușor Dan.

Pe 15 august, în loc să ia parte la Ziua Marinei la Constanța, alături de români, președintele a mers la slujbă, la Sâmbăta de Sus.

Iar pe 16 august, Nicușor Dan, împreună cu soția și copiii s-au distrat la o nuntă în localitatea Tâncăbești, din Ilfov.

În timp ce Statele Unite ale Americii se decidea soarta războiului, Nicușor Dan a mers în drumeții pe munte.

Președintele a luat apoi o pauză de la distracție, iar pe data de 19 august, acesta a participat la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferință. În aceeași zi, șeful statului a participat tot online și la reuniunea Coaliției de Voință cu liderii europeni.

Tot pe 19 august a vizitat însă trupele militare de la Târgu Mureș.

S-a întors apoi la plimbări. A mers și în vizită la Chilia lui Arsenie Boca, iar pe 20 august era deja la Roșia Montană, alături de localnici.

„Am mâncat compoturi, mi-am adus aminte de copilărie.”, spunea Nicușor Dan.

Potrivit codului muncii reglementat, mandatul prezidențial nu este echivalent cu un loc de muncă obișnuit. Statutul acestuia este stabilit prin Constituție și potrivit legii 47/1994, șeful statului nu beneficiază de concediu de odihnă. Indiferent unde s-ar afla, Nicușor Dan este permanent în funcție. El poate semna decrete și participa la ședințe online chiar și atunci când e plecat.