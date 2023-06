Anul 2023 este un an al schimbarilor, un an in care cauti lucruri care rezoneaza mai bine cu inima ta si cu chemarea ta launtrica. In 2023 cautam intelepciunea, in care vom fi fortati sa ne dezvoltam, scrie Sfatul Parintilor.

Zodii de Foc (Berbec, Leu, Sagetator) – au suficient timp de actiune pentru a-si descoperi misiunea personala si sa participe la proiectele care corespund misiunii lor.

Zodii de Pamant (Taur, Fecioara, Capricorn) – ei vor invata sa re relaxeze si vor incepe sa aprecieze mai mult compromisul si rabdarea.

Zodii de Apa (Rac, Scorpion, Pesti) – vor fi fortati sa gaseasca cea mai buna formula pentru a intari punctele nevralgice din viata lor.

Zodii de Aer (Gemeni, Balanta, Varsator) – vor fi fortati sa iasa din zona de confort si sa invete lectia asertivitatii si a impunerii propriului punct de vedere.

BERBEC

Incepi luna iunie intr-o dispozitie pentru aventura, dornic sa descoperi noi orizonturi, sa incerci lucruri noi. Aceasta stare de spirit se mentine toata luna iunie si profiti de fiecare oportunitate pentru a spune da, pentru a actiona, chiar si atunci cand viitorul te sperie. Fii deschis sa inveti. Acest lucru poate insemna sa te inscrii la o scoala, sa faci un curs de imbunatatire a abilitatilor profesionale sau un curs pentru simpla ta placere sufleteasca.

Lectia pe care trebuie sa o inveti in aceasta luna este cea a romantismului. Opreste-te putin si acorda-i si partenerului de cuplu ceea ce merita. Savureaza fiecare moment petrecut alaturi de el.

TAUR

Energia lunii iunie te provoaca sa te redescoperi si sa te pui pe tine pe primul plan. Acest lucru poate insemna sa rupi cateva legaturi cu oameni care incercau sa profite de tine si care vor incepe sa te considere egoist. Nu, nu este egoism. Este momentul sa te pui tu insuti in situatii din care sa stralucesti, sa iesi in evidenta, sa-ti asumi meritele.

Lectia pe care trebuie sa o inveti in aceasta luna este iubirea de sine. Atentie sporita in amor, daca esti singur. S-ar putea sa fii prea insistent cu persoana pe care o curtezi si sa o sperii.

GEMENI

Energia lunii iunie iti da o dispozitie de introspectie si analiza. Este o luna buna sa faci bilanturi, sa faci socoteli, sa vezi in ce stadiu te afli si incotro vrei sa te indrepti. Da-ti voie sa cresti mai mult, sa inveti mai multe in domeniul spiritual. Dar aceste vibratii pot fi destul de vagi si iti poti rataci drumul cateodata.

Lectia pe care trebuie sa o inveti in aceasta luna este sa fii atent la coincidente. Nimic nu este intamplator. Lucrurile se petrec pentru ca asa trebuie.

RAC

Lectia pe care o ai de invatat in luna iunie este destul de grea, dar nu imposibil de asumat. Va trebui sa renunti la rigiditate in asteptarile pe care le ai in ceea ce te priveste pe tine sau pe altii. Te asteapta cateva surprize, de aceea este foarte important sa fii deschis catre schimbare. Nu fi suprins daca vezi ca o iei pe un alt drum. Nu este neaparat gresit, ci doar o alta cale.

LEU

Ai o multime de planuri in cap pentru luna iunie dar, pentru a-ti atinge toate ambitiile, trebuie sa fii perfect sanatos si in forma. Asadar, luna iunie este pentru a invata ca inainte de a face si a desface, trebuie sa ai grija de starea ta de sanatate. Ingrijeste-te mai mult, odihneste-te mai mult, mananca sanatos si fii pozitiv.

FECIOARA

Luna iunie iti aduce mai multe lectii. Una dintre ele este sa-ti largesti orizonturile si sa-ti traiesti viata dupa propriile reguli. Fii atent la darurile tale, foloseste-ti talentele si extinde-ti lumea. Nu alerga dupa baloane de aer.

In dragoste, relatia de cuplu este infloritoare. Daca esti singur te asteapta ceva nou incitant.

BALANTA

In luna iunie va conta foarte mult pentru tine ceea ce spun altii despre tine. Chiar prea mult si nu iti face deloc bine. Familia iti comenteaza deciziile, prietenii se indoiesc de alegerile pe care le faci. Dar tu ai un cuvant de spus in viata ta?! Aceasta este lectia pe care trebuie sa o inveti in luna iunie: sa-ti faci singur viata, sa faci ce vrea sufletul tau. Ceilalti nu au de ce sa se opuna.

In amor, luna iunie pare a fi un roller-coaster. Dar ai incredere ca totul va fi fix asa cum iti doresti.

SCORPION

Luna iunie inseamna pentru tine transformare intelectuala. Activitatea planetara a intregului an a fost indreptata spre invatare, spre impartasirea cunostintelor, spre implicare in comunitate. Cu cat inveti mai mult, cu atat trebuie sa ii inveti, la randul tau, pe ceilalti despre ce ai aflat.

O alta lectie pe care o ai de invatat in iunie este in amor: invata sa-ti asculti partenerul.

SAGETATOR

O luna norocoasa pentru tine, cu momente placute de implinire in viata amoroasa. Faci planuri de mare anvergura, iar meritele iti vor fi recunoscute. Invata sa ceri si sa primesti atentia pe care o meriti.

In dragoste, daca esti singur, te simti atras in mod inexplicabil de o persoana. Poate ca aveti legaturi karmice, poate ca va cunoasteti din alta viata. Lectia este sa fii atent la “coincidente”!

CAPRICORN

Te simti creativ? Foarte bine! Luna iunie te inspira si te impinge sa-ti depasesti limitele. Ai o multime de lucruri de invatat ca sa-ti pui in valoare talentele, spiritualitatea. Principala lectie a lunii este jocul. Te iei mult prea in serios, si cateodata ai nevoie de joaca, asa cum faceai cand erai copil. Readu magia in viata ta!

VARSATOR

Activitatea planetara a intregului an este concentrata pe spiritualitate, pe implicarea in viata comunitatii si a societatii. Energiile lunii iunie sunt indreptate spre credinta, spre deschiderea propriei constiinte. In dragoste ai de invatat lectia egoismului. Desi este important sa te pui pe primul loc, sa te iubesti, asta nu inseamna ca trebuie sa-ti tratezi partenerul cu indiferenta.

PESTI

Esti o persoana sensibila si de multe ori te-ai inconjurat de oameni care nu ti-au facut deloc bine. Lectia pe care trebuie sa o inveti in luna iunie este sa impui reguli foarte stricte celor din jurul tau si sa te eliberezi de cei care te epuizau din punct de vedere energetic. In amor lucrurile sunt simple: daca esti fericit in cuplu, vei continua sa fii. Daca esti singur, vei avea cateva oportunitati interesante si vei cunoaste oameni de calitate.