Sfaturi de la Oprah Winfrey

Iata regulile dupa care Oprah se ghideaza in viata, reguli pe care fiecare dintre noi le poate adapta propriei situatii.

Tot ce oferi, mai devreme sau mai tarziu, o sa primesti inapoi.

Decide tu insuti cum va fi viata ta. Daca n-o faci tu, o vor face altii pentru tine.

Indiferent ce ti-a facut o persoana in trecut, nu mai are nici o putere in prezent. Numai tu ii mai poti permite sa te raneasca.

Cand oamenii iti dezvaluie caracterul prima oara, crede-i.

Ingrijorarea este pierdere de vreme. Foloseste energia sa faci ceva in legatuta cu lucrurile care te sperie.

Ce crezi este mai important decat ce visezi, ce doresti sau ce speri. Vei deveni ceea ce crezi ca esti.

Multumesc, este de ajuns pentru o rugaciune.

Fericirea pe care o simti este direct proportionala cu dragostea pe care o oferi.

Esecul este doar un semn care-ti spune ca trebuie sa o iei in alta directie.

Daca oamenii nu sunt de acord cu deciziile pe care le iei asta nu inseamna ca lumea se va scufunda.

Increde-te in instinctele tale. Intuitia nu minte.

Iubeste-te pe tine si apoi invata sa extinzi aceasta iubire si asupra altora.

Lasa-te condus de pasiune in job-ul ales.

Gaseste o modalitate sa fii platit facand ceea ce-ti place. Atunci fiecare ban va fi un bonus.

Dragostea nu doare. Te face sa te simti minunat.

Fiecare zi iti ofera oportunitatea s-o iei de la capat.

Sa fii mama este cel mai greu job de pe pamant. Femeile de pretutindeni trebuie s-o declare.

Indoielile inseamna „NU”. Nu misca. Nu raspunde. Nu te grabi.

Cand nu stii ce sa faci, asteapta. Raspunsul va veni.

Necazurile nu vor dura o vesnicie.