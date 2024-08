Într-o intervenție la Realitatea Plus, Lasconi a lămurit de ce este circumspectă în legătură cu poziția liberalilor.



"Vorbeam despre așa numita igienizare la care i-a deranjat doua puncte: ruperea de PSD și îndepărtarea de Iohannis. (...) Cred că doar se mimează un dialog cu noi, dar dacă o iau în serios și vor un dialog constructiv, ușa USR este deschisă, iar numărul de telefon pe care îl am îl știu si liderii PNL. (...) Am avut discuții cu liderii formațiunilor de centru dreapta, mai urmează si săptămâna viitoare. Daca ei sunt acum cu socialiștii si sunt la guvernare, ce il legitimează pe domnul Ciucă sa facă un dialog cu forțele de dreapta", a afirmat șefa USR, Elena Lasconi după ce liberalii au dat semnalul că iau în calcul o guvernare de dreapta de anul viitor și că sunt deschiși la discuții cu celelalte formațiuni politice.



Lasconi a venit și cu un atac asupra coaliției de guvernare.



"Atât timp cât ei sunt obișnuiți să stea la mese cu băuturi fine si mâncare bună si să-si etaleze ceasurile de lux, s-au îndepărtat mult de români.