Cercetarea, publicată în revista Intelligence și citată de The Independent, arată că capacitatea mentală optimă apare între 55 și 60 de ani.

Indicele CPFI și ce măsoară acesta

Pentru evaluarea funcțiilor cognitive, studiul a utilizat indicele de funcționare cognitivă a personalității (CPFI), care integrează nu doar inteligența și memoria, ci și judecata, stabilitatea emoțională și alte trăsături mentale care evoluează pe parcursul vieții. Concluziile se bazează pe zeci de ani de cercetări psihologice și pe date longitudinale, oferind o perspectivă detaliată asupra maturității cognitive.

Experiența și controlul emoțional – cheia performanței

„Deși biologic corpul atinge o formă optimă în jurul vârstei de 25–30 de ani, creierul funcționează cel mai bine atunci când experiența de viață, acumularea de cunoștințe și controlul emoțional se armonizează,” explică studiul. „Aceasta poate explica de ce mulți oameni ating succesul sau performanțe intelectuale remarcabile în decada a cincea și a șasea de viață.”

„Este un mesaj optimist pentru cei care cred că după 40 sau 50 de ani performanța intelectuală declină inevitabil: adevărata maturitate cognitivă poate însemna nu doar menținere, ci și progres,” subliniază cercetătorii.

Creierul – un consumator energetic imens

Creierul uman, una dintre cele mai complexe structuri biologice, cuprinde aproximativ 86 de miliarde de neuroni care comunică prin conexiuni electrice și chimice într-o rețea sofisticată. Deși reprezintă doar 2% din masa corpului, consumă aproape 20% din energia totală a organismului. Chiar și în timpul somnului, anumite zone rămân active, consolidând amintiri și procese emoționale.

Neuroplasticitatea și reinventarea cognitivă

Capacitatea creierului de a forma noi conexiuni neuronale și de a se adapta, cunoscută sub numele de neuroplasticitate, demonstrează că inteligența nu este statică. Această abilitate permite învățarea continuă și reinvenția cognitivă chiar și la vârste înaintate, susținând ideea că maturitatea intelectuală nu are o dată de expirare.

Maturitatea intelectuală – un avantaj al experienței

Aceste descoperiri arată că experiența acumulată, judecata echilibrată și controlul emoțional pot transforma anii de după 50 de ani într-o perioadă de vârf cognitiv. Astfel, decada a cincea și a șasea de viață poate aduce nu doar claritate mentală, ci și capacitatea de a lua decizii mai bine fundamentate și mai creative decât în tinerețe.

Creierul rămâne, așadar, un organ capabil de performanțe remarcabile, iar înțelegerea modului în care experiența și neuroplasticitatea influențează abilitățile cognitive oferă perspective noi asupra vieții adulte și a dezvoltării intelectuale continue.

