Cum să-ți întărești sistemul nervos

Plantele și remediile naturiste, dacă vor fi folosite pe termen lung, vor ajuta la refacrea sinapselor nervoase. Cele mai multe terapii folosite pentru tratamentul afecțiunilor sunt bazate pe nutriție, plante medicinale, exerciții fizice, dar și pe modificări ale stilului de viață, conform Almanah Online.

Atunci când suntem stresați și anxioși este important să ne schimbăm stilul de viață. Hrana nesănătoasă contribuie la agravarea tulburărilor sistemului nervos. În multe situații cauza depresiei este legată de absența unor nutrienți necesari organismului. Îmbunătățind dieta, stările depresive se pot ameliora.

Totodată, o dietă sănătoasă vă ajută la consolidarea unui sistem nervos sănătos. Alimentația organică, dar și o dietă adaptată fiecărui anotimp sunt reguli ce trebuie respectate pentru a avea o viață sănătoasă.

Iată câteva sfaturi pentru a avea un sistem nervos puternic și o sănătate bună.

Consumați alimente de sezon;

Consumați pe cât posibil alimente crude și neprocesate, sau cel puțin, minim procesate;

Evitați alimentele ce conțin conservanți, coloranți sau alți aditivi chimici;

Mâncați cât mai diversificat;

Alegeți să consumați doar alimente care vă plac.

Nutrienți necesari

O dietă potrivită pentru un sistem nervos sănătos constă în consumul de alimente care alcalinizează organismul. De exemplu, legumele cu frunze de culoatre verde-închis, proteinele, cerealele integrale, produsele lactate de cultură (iaurt, chefir), fructele acre (citrice, vișine) semințele și alunele sunt recomandate.

Iată câteva minerale și vitamine necesare pentru a avea un sistem nervos sănătos.

Calciu

Are rolul de a întări oasele și a dinții. Dar, pe lângă acestea, calciul este esențial în menținerea sănătoasă a funcției nervoase. Dacă avem calcemia sangvină în parametri normali, acest lucru va preveni nervozitatea, iritabilitatea, spasmele musculare, crampele musculare și insomnia.

Calciul poate fi asimilat din alimente precum: produsele lactate, algele marine, spanac, broccoli, sfeclă, pătrunjel. De asemenea, se găsește în migdale, semințele de susan, urzici sau ovăz.

Vitamina B

Complexul de vitamine B conține 11 vitamine esențiale. Toate sunt interdependente și absolut necesare pentru sănătatea psihică, pentru echilibrarea sistemului nervos, dar și pentru un metabolism sănătos.

Simptome precum irascibilitatea, nervozitatea, atacurile de panică, anxietatea, depresia sau tendințele suicidale, acestea sunt semnale care indică o deficiență de vitamine B.

Un exces al unui tip de vitamina B, pe o perioadă îndelungată, va duce la un deficit al celorlalte tipuri de vitamina B. Aceste vitamine sunt eficiente doar dacă sunt administrate sub formă de complex.

De remarcat faptul că pentru combaterea stresului se recomandă consumul de vitamina B5. Alături de vitamina C, vitamina B6 ajută la formarea serotoninei, responsabilă de stabilizarea stărilor emoționale și a somnului.

Vitamina B se găsește în legumele cu frunze de culoare verde-închis, în cereale, iaurt, chefir, fasole uscată. Alunele și semințele sunt, de asemenea, bogate în vitamine B.

Spirulina

Este o algă de culoare verde-albăstrui și este un nutrient excelent pentru sistemul nervos. Spirulina este bogată în vitamina B și acid gemelinoleic, care ajută la reducerea inflamațiilor și implicit la calmarea nervilor. Spirulina se găsește și sub formă de pastile și de pudră.

Drojdia nutritivă

Drojdia nutritivă cunoscută și sub numele de drojdia de bere este o sursă importantă de proteine și aminoacizi esențiali. Are proprietăți terapeutice pentru majoritatea tulburărilor sistemului nervos.

Drojdia este una dintre cele mai importante surse de vitamine B, exceptând vitamina B12. De asemenea, este o sursă excelentă de minerale.

Drojdia este produsă sub formă de pudră, fulgi sau pastile. Gătirea drojdiei distruge o parte din vitaminele B și nutrienți.

Atenție, însă, drojdia nutritivă nu este aceeași cu drojdia folosită la brutărie și în panificație.

Alimente fermentate

Alimentele fermentate precum varza murată, iaurturile sau orice tip de murături au efecte foarte bune asupra sănătății. Pe lângă faptul că sunt utile în producerea unor bacterii bune sau a unor probiotice. Aceste bacterii se reproduc în stomac și colon și îmbunătățesc digestia, dar mențin și o floră echilibrată.

De asemenea, fermentația îmbunătățește și valoarea nutritivă a alimentelor și crește durata de viață a unor vitamine și minerale. Printre care și complexul de vitamine B, vitamina C, calciu și proteinele, care esențiale sistemului nervos.

De aceea, este bine să introduceți în dietă alimente fermentate, iar acest lucru vă va ajuta să vă revigorați și să vă refaceți treptat sistemul nervos.

De evitat iritanți ai sistemului nervos

Pentru a avea un sistem nervos sănătos trebuie, de asemenea, evitate anumite alimente care irită sistemul nervos. Iată care sunt acestea.

Cafea sau alte alimente bogate în cofeină

Alimentele excitante ar trebui reduse dacă aveți un sistem nervos dezechilibrat. Acestea stimulează în exces sistemul deja obosit și au influență și asupra glandelor suprarenale, iar acest lucru contribuie la oboseală și depresie.

Disfuncționalitatea glandelor suprarenale este cauza multor probleme asociate sistemului nervos și au rol în instalarea depresiei și a tulburărilor anxioase.

Alimentele procesate

Aceste alimente sunt foarte nocive pentru întreg organismul și implicit pentru sistemul nervos. Fiind pline de chimicale și coloranți, hormoni sau pesticide afectează sistemul nervos. Evitați, așadar pe cât posibil, mezelurile și toate alimentele procesate.

Zahăr și dulciuri

Zahărul este o sursă rapidă de energie. Problema este că organismul consumă rapid această sursă de energie, iar rezultatul duce la epuizare. Pe lângă faptul că zahărul oferă energie pe termen scurt, el descarcă sistemul nervos prin utilizarea în exces a calciului.

Pentru buna funcționare a sistemului nervos, organismul are nevoie de calciu sangvin, iar acesta este în competiție cu zahărul. Din acest motiv, după ce sursa de zahăr din organism a fost consumată vor începe stările de epuizare, agitație, plictiseală sau deprimare. Nivelul de calciu scade pe măsură ce zahărul este procesat, afectând terminațiile nervoase.

Alcool

Alcoolul, deși este considerat de multă lume un aliat în perioadele de stres și de depresie, el este, de fapt un factor mult mai mare care duce la depresie.

Dacă există o tulburare a sistemului nervos, chiar și o cantitate mică de alcool poate avea efecte neplăcute. Alcoolul crează dependență la anumite persoane, iar acest lucru poate să fie devastator.

Alcoolul, la fel ca și zahărul folosește calciul în procesele digestive, eliminând astfel toți nutrienții din sistemul nervos. De aceea, este de evitat consumul de alcool sau, cel puțin, acesta trebuie consumat în cantități moderate.

Terapii eficiente

Pe lângă alimentația recomandată, dar și cea interzisă pentru a avea un sistem nervos sănătos, mai există și anumite terapii care ajută. Iată câteva dintre acestea.

Băi de picioare

Stresul este cea mai frecventă afecțiune a sistemului nervos. Pe termen lung acesta poate duce la dureri de cap sau tulburări psihice. Pentru a scăpa de stres repede și în mod natural se recomandă băile de picioare. Acestea oferă relaxare și constituie un remediu excelent pentru calmarea stresului.

Puteți să folosiți plante medicinale și săruri. Orice combinație de plante relaxante este benefică. Dintre cele mai indicate sunt: lavanda, salvia, hameiul, sunătoarea, teiul, rozmarinul. Trebuie doar să așezați aceste plante într-o oală în care puneți apă și apoi puneți-o la fiert la foc mic, timp de 15 minute.

Lăsați apoi să se răcească puțin până când puteți să introduceți picioarele în ea. Mai puteți adăuga și uleiuri esențiale din plante relaxante. Concomitent cu baia de picioare consumați un ceai din mușetel sau orice altă plantă, în timp ce ascultați o muzică de relaxare. În scurt timp veți scăpa de stres și vă veți simți mult mai bine.

Masaje corporale

Stresul poate fi ameliorat și cu ajutorul masajului corporal. Întrucât mare parte din tensiunea psihică se resimte în corp, relaxarea mușchilor prin aplicarea masajului poate fi foarte benefică. Masajul ajută atât la ameliorarea simptomelor fizice, cât și la eliminarea amintirilor care au produs stresul.

Exercițiile fizice pentru întărirea sistemului nervos

Exercițiile fizice și sportul, în general, sunt una dintre cele mai eficiente metode de a scăpa de stres. Exercițiile fizice ajută la transferul dezechilibrelor și al tensiunilor psihice către corpul fizic, iar corpul fizic este mult mai ușor de detensionat.

De asemenea, exercițiile fizice asigură un flux sangvin optim prin toate părțile corpului. Ajută la mișcarea energiei din creier, acolo unde este stocată cea mai mare cantitate de stres. Așadar, mișcarea fizică este esențială pentru a scăpa de stres și a avea un sistem nervos relaxat și sănătos. Recomandate sunt, pe cât posibil, exercițiile fizice în aer liber, deoarece acestea ajută mult mai mult la oxingenarea creierului.

Odihna și relaxarea

Pe cât de importantă este mișcarea, pe atât de importantă este și odihna. În perioadele de tensiune extremă este foarte important să oferim organismului odihnă. Un somn de calitate este esențial. Astfel că, încercați să nu pierdeți nopțile și, de asemenea, spuneți "nu" unor activități care vă epuizează sau vă aduc oboseală.