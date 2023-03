O glumă macabră între 2 bărbați care au exagerat cu alcoolul a pus pe jar poliția din județul Botoșani. Mai multe echipe de intervenție au fost mobilizare în noaptea de marți spre miercuri, după ce la numărul de urgență 112 a fost anunțat că o femeie a fost ucisă de propriul concubin.Grozăvenia ar fi avut loc în gospodăria unui bărbat din satul Draxini, comuna Bălușeni, aproape de miezul nopții. Apelantul a fost nimeni altul decât prietenul de pahar al presupusului criminal. Acesta și-a sunat vecinul pentru a savura împreună o sticlă de bere proaspăt cumpărată. Doar că o întrebare a acestuia l-a deranjat peste măsură pe interlocutorul lui. “El m-a sunat și m-a întrebat ce face Niculina, concubina mea. Păi eu te sun pe tine noaptea să te întreb ce-ți face femeia? I-am zis că am omorât-o”, a spus amuzat “criminalul”, de 42 de ani. “Eu l-am întrebat: sigur ai omorât-o? El a început chiar să plângă. Da, am omorât-o. Atunci ce să fac, am sunat la 112 și am anunțat crima. Doar nu sunt beat, vă spun drept”, a continuat cel care a denunțat “crima”.