„Salut pasul făcut astăzi de Guvernul Ucrainei în implementarea înţelegerii în problema aşa-zisului limbaj artificial «moldovenesc» la care am ajuns cu preşedintele Zelenski săptămâna trecută la Bucureşti”, a transmis președintele Iohannis, pe X (fostă Twitter).

Potrivit președintelui, acesta este un „pas important pentru construirea unui parteneriat strategic puternic între România şi Ucraina la nivel de stat şi de societate”.

I welcome the step taken today by 🇺🇦Govt. in implementing the understanding on the issue of so-called “Moldovan” artificial language I reached with President @ZelenskyyUa last week in Bucharest.Important step for building a strong strategic partnership btw 🇷🇴&🇺🇦 states&societies.