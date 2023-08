„Nu vreau să fac predicții, dar văd, cunoscând jucătorii, că există multă tensiune între ei. Și dacă nu ajung la un compromis puternic, nu vor duce ciclul până la alegerile generale din 2024. Când vine vorba de modificarea legilor fiscale, există probleme care sunt acolo de ani de zile. Cineva trebuie să se atingă de ele, dar s-ar putea să nu fie într-un an electoral.

Dar acesta nu este singurul motiv pentru care văd coaliția șovăind. Când am susținut anul trecut și la începutul anului 2023 că ar trebui să organizăm alegeri anticipate, am argumentat că 2024 va fi un an electoral – vor fi alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale – ceea ce va duce la stagnare, deoarece

cunoscând administrația românească, toată lumea va aștepta. Vor aștepta să vadă cine câștigă alegerile, cine va guverna, iar până atunci, dacă se poate, nu vor face nimic.”

Revenirea UDMR la guvernare este posibilă doar dacă se va crea o nouă situație care permite așezarea la masa negocierilor. Kelemen susține în continuare organizarea de alegeri anticipate, care fără președintele Iohannis nu pot fi organizate, iar acesta nu are un interes în acest sens. Alegerile anticipate ar lua perspectiva AUR, de a ajunge la guvernare prin intrarea în coaliție cu oricine, a spus Kelemen Hunor.