”Acum m-am trezit eu ciuruit (...). Încărcătorul a fost descărcat în pianist. Când eu n-am nicio treabă cu magistrații, de fiecare dată am luat apărarea judecătorilor. Acum 2, 3, 4, 5 ani, când era cu Inspecția Specială, nu știu exact, cei care m-au ciuruit astăzi m-au felicitat atunci. Deci, eu sunt un om principial, nu am nimic nici cu judecătorii, nici cu procurorii”, a declarat Kelemen Hunor, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Liderul UDMR a ținut să precizeze faptul că intenția coaliției de guvernare este de a asigura un echilibru și o echitate socială.

”Pur și simplu, ce a dorit Guvernul și această coaliție? Să aducem dreptate, fiindcă societatea este extrem, extrem de nervoasă. E percepția că ei ies la pensie după 25 de ani de muncă, la 48, la 50 de ani, pensia e cum e și atunci noi am spus: haide să dăm 35 de ani activitate în muncă, să spunem că este o tranziție de 10 ani, că nu poți să o faci de la o zi la alta, și să fie, exact așa cum e în Uniunea Europeană, media generală, 70 din net. În Uniunea Europeană nu există mai mult de 70% din venitul net la pensie”, a mai spus Kelemen Hunor.

De asemenea, oficialul a menționat că legea va putea fi finalizată doar după publicarea motivării Curții Constituționale.

”Încă nu am văzut motivarea Curții Constituționale, trebuie să așteptăm motivarea și, după ce avem motivarea, să vedem ce trebuie corectat. Dacă este doar pe procedură, treaba e relativ simplă, fiindcă atunci reluăm procedura și așteptăm avizul CSM-ului dacă trebuie 30 de zile. Dacă nu e vorba doar de procedură, atunci trebuie văzut fondul. Dar nu avem motivarea Curții. E greu să spui ce trebuie corectat, când nu ai văzut motivarea”, a conchis președintele UDMR.