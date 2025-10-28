Ce a declarat Kelemen Hunor?

„Din păcate ne spălăm cu toţii pe cap. Şi USR-ul, şi noi, şi Pambuccian, cu toţii. Ne spălăm pe cap, cu acest deficit. Nu poţi să spui, ok, e această situație. Noi putem să mergem cu împrumuturile, dar până unde? Când nu există creștere economică, suntem la 0,2. Când nu putem rezolva acest deficit doar crescând taxele şi nu mai suntem de acord să mai creștem taxele, niciun fel, dar nici prin reducerea de cheltuieli n-ai cum să faci o economie de peste 38 de miliarde. N-ai cum. Deci trebuie să găsești şi stimulente economice”, a transmis Kelemen Hunor în cadrul unui post TV cunoscut.

Kelemen Hunor a subliniat că rămânerea în Executiv nu este un privilegiu în contextul actual, ci o responsabilitate dificilă:

„Dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fie în coaliţie, greșește. Greșește”.

„Asta ar fi fost ordinea firească, dar atunci guvernul, coaliția, a ales calea mai scurtă, ca să avem venituri mai repede. (…) E musai să facem această reducere, dar la fel de obligatoriu este să stimulăm economia, că doar din reduceri de cheltuieli şi creșteri de taxe, ce s-a întâmplat în iulie, n-ai cum să rezolvi acest deficit. Uitați-vă ce spun economiștii. Nu se poate. Cu o economie care scade, cu o economie care se răcește, n-ai cum să câștigi această bătălie”, a încheiat acesta.