„Asta e greu de explicat cu bun simț! În timp ce milioane de oameni muncesc o viață, alții se pot pensiona la vârste fragede – cu beneficii aparte!”, a scris Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

Potrivit liderului UDMR, decizia CCR nu vizează conținutul reformei, ci forma în care a fost adoptată: „Neconstituționalitatea decurge din forme și nu din motive materiale. Dacă acest lucru este adevărat, guvernul nu se poate abține: trebuie reîncepută procedura!”

„Aceleași reguli se aplică tuturor!”

Kelemen Hunor cere reluarea urgentă a demersului legislativ: „Trebuie solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii, apoi, treizeci de zile mai târziu, legea trebuie prezentată în fața Parlamentului cu același conținut și responsabilitate.”

În final, liderul UDMR transmite un mesaj clar: „Vârsta privilegiilor trebuie să se încheie: aceleași reguli se aplică tuturor!”