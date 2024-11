Vorbind din grădina de trandafiri a Casei Albe, Biden, a recunoscut că votul a fost „cinstit și corect” și a precizat că l-a sunat pe Donald Trump să-l felicite pentru victoria categorică onținută în fașa actualului vicepreședinte democrat Kamala Harris.

Președintele în exercițiu a mai precizat, într-un stil destul de ezitant, că lasă în urmă „cea mai puternică economie din lume”, potrivit The Sun. "Nu uitați, nu uitați tot ce am realizat. A fost o președinție istorică. Nu pentru că eu sunt președinte. Pentru că ceea ce am făcut noi, ceea ce ați făcut dumneavoastră. O președinție pentru toți americanii”.

Bidden a insistat că „înfrângerea nu înseamnă că suntem învinși”.