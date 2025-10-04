O anchetă jurnalistică arată că marile investiții făcute în Oradea în ultimii cinci ani au fost mai scumpe decât au promis oficialii. În foarte multe cazuri, primăria a majorat prețurile stabilite prin licitații, fără să comunice și motivele din spatele creșterilor. Jurnaliștii de la Bihoreanul au analizat nu mai puțin de 40 de proiecte de anvergură și au constatat că aproape toate au fost umflate.

Legal, constructorii au dreptul să ceară bani în plus prin mai multe artificii, printre care și ajustarea tarifelor la materiale sau introducerea unor lucrări suplimentare. De altfel, surse din domeniu au confirmat pentru presă că există constructori care au „trecere” la primărie și obțin cu ușurință bani în plus în cadrul contractelor.

Printre proiectele pentru care s-au alocat bani suplimentari se numără cel de refacere a Bulevardelor Nufărul și Cantemir, care s-au scumpit de la 50,6 milioane de lei la 73,7, prin nu mai puțin de 14 acte adiționale. Finanțarea a venit din fonduri europene.

De asemenea, ies în evidență investiții precum Nufărul Geotermal, care a ajuns să coste 112 milioane de lei, proiectele pentru două piațete, care s-au scumpit cu 60, respectiv 33 la sută peste valoarea licitată, investiția într-o parcare subterană, care a ajuns să coste 36 de milioane de lei în loc de 24 cât și pasajul Magheru, care s-a scumpit cu peste 58 la sută, de la 14,5 la 22,9 milioane de lei.

Investițiile suspicioase nu se opresc aici. Pasajele din Centrul Civic s-au scumpit și ele cu zeci de milioane de lei după ce au intrat în execuție. S-au făcut două proiecte cu fonduri europene: unul care a ajuns să coste 123 de milioane de lei în loc de 85,3, iar altul care a ajuns să coste 35,5 milioane de lei în loc de 27. Scandalos este că s-a plătit în plus și pentru un drum lung de doar 200 de metri, de la 9,9 la 11,1 milioane de lei.

Atât în cazul drumului de 200 de metri, unde din cauza unei gafe a concurat singură, cât și în cazul multor alte proiecte, câștigătoare a fost firma Procons Group. Compania condusă de Vlad Moldovan are puțini angajați și un număr redus de utilaje. Vlad Moldovan, fost vânzător de tablă pentru acoperișuri, devenit peste noapte „constructor de pasaje”, a știut însă să compenseze lipsa utilajelor și a oamenilor cu o rețea bine unsă de subcontractori.

Și evoluția Procons Group este spectaculoasă: de la o firmă cu un singur angajat și o cifră de afaceri de jumătate de milion de lei, la o societate care a rulat anul trecut peste 147 de milioane. Totul, pe parcursul unui singur deceniu în care compania a devenit campioană a investițiilor municipale din Oradea. Vlad Moldovan susține că lucrează cu marje mici de profit, iar primarul orașului, Florin Birta, spune că toate majorările sumelor licitate în investițiile locale au temei legal. De aceea, explică edilul, nu le-a putut refuza.

Potrivit presei locale, numai în cazul a 40 de investiții locale analizate, scumpirile se ridică la peste 40 de milioane de euro, cu 22 la sută mai mult decât se stabilise în licitații.