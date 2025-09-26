„L-am avut cursant la Colegiul Superior de Securitate Națională, ANI. Era un om serios. Ce am aflat ulterior, după ce s-a pensionat, este cu totul altceva,” a declarat Troncotă, în exclusivitate la Realitatea Plus, sugerând că există aspecte nerezolvate în legătură cu activitatea și dispariția generalului.

Istoricul consideră că moartea lui Dumbravă este „absolut suspectă”, mai ales în contextul în care acesta ar fi decis, pe fondul unei stări de sănătate precare, să acorde un interviu televizat. „S-a hotărât să vorbească și să dea un interviu și, culmea, chiar la Realitatea Plus, ceea ce înseamnă că avea încredere în seriozitatea postului,” a spus Troncotă, adăugând că alegerea canalului media ar putea fi un indiciu relevant.

Potrivit istoricului, răspunsurile la aceste întrebări ar putea influența modul în care va evolua procesul de clarificare a situației.

Dumitru Dumbravă a fost o figură influentă în SRI.

Generalul (r) Dumbrava avea 53 de ani.