Israelul atacă Gaza, în ciuda apelului la pace venit din partea lui Donald Trump

Zeci de mii de civili încearcă să scape de iadul din Gaza City (Profimedia)
Apărarea civilă locală a raportat zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie israeliene în oraşul Gaza sâmbătă, în ciuda apelului lui Donald Trump către Israel de a înceta „imediat” bombardamentele în teritoriul palestinian.

„Noaptea a fost foarte violentă, armata israeliană efectuând zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie asupra oraşului Gaza şi a altor zone din Fâşia Gaza, în ciuda apelului preşedintelui Trump de a înceta bombardamentele”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Apărării civile, Mahmoud Bassal.

Bassal, a cărui agenţie este o forţă de salvare care operează sub autoritatea mişcării islamiste Hamas, a adăugat că 20 de case au fost distruse în timpul bombardamentelor nocturne.