Apărarea civilă locală a raportat zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie israeliene în oraşul Gaza sâmbătă, în ciuda apelului lui Donald Trump către Israel de a înceta „imediat” bombardamentele în teritoriul palestinian.

„Noaptea a fost foarte violentă, armata israeliană efectuând zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie asupra oraşului Gaza şi a altor zone din Fâşia Gaza, în ciuda apelului preşedintelui Trump de a înceta bombardamentele”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Apărării civile, Mahmoud Bassal.

Bassal, a cărui agenţie este o forţă de salvare care operează sub autoritatea mişcării islamiste Hamas, a adăugat că 20 de case au fost distruse în timpul bombardamentelor nocturne.