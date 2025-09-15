„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător”, a transmis Ambasada Rusiei la București.

Protestul MAE, respins de Moscova

În comunicatul ambasadei se arată că „având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”.

„Ambasadorul a subliniat că toate circumstanțele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”, se menționează în finalul comunicatului, postat pe pagina oficială de Facebook.

MAE reacționează și solicită măsuri

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București imediat după incident, exprimând protestul ferm al României și solicitând implementarea unor măsuri pentru prevenirea unor situații similare.

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian român și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin zona localității Padina.

Ministrul Apărării spune că vor urma alte intruziuni ale dronelor rusești. „Va trebui să ne obișnuim cu ele”