El a explicat că aceste episoade fac parte dintr-o tactică prin care Vladimir Putin încearcă să verifice modul în care NATO reacționează. „Da. Punând cap la cap toate aceste evenimente din ultimele zile, da, este singura explicație solidă”, a declarat Moșteanu într-un interviu televizat, întrebat dacă liderul de la Kremlin testează Alianța prin asemenea acțiuni.

Întrebat despre posibilitatea intensificării incidentelor, ministrul a răspuns: „Va trebui să ne obișnuim cu ele și vom ajunge la un moment dat să vedem și pacea între Ucraina și Rusia, însă și după această pace vom vedea provocări la Marea Neagră multă vreme de acolo”.

Apărare prin coordonare cu aliații

Oficialul român a arătat că soluția rămâne cooperarea strânsă în interiorul NATO și întărirea mijloacelor de apărare ale țării. „Va trebui să ne obișnuim pe de o parte, pe de altă parte să descurajăm astfel de provocări. Și asta putem face doar fiind bine coordonați cu aliații și fiind bine echipați și înzestrați”, a punctat Moșteanu.

Parteneriat strategic cu Ucraina pentru producția de drone

Ministrul Apărării a anunțat intenția României de a colabora cu Ucraina în vederea fabricării de drone, după modelul deja aplicat de Polonia. „Am fost în Ucraina și am vizitat trei fabrici de drone. Am avut discuții cu ministrul apărării, domnul Șmihal, și am arătat disponibilitatea noastră de a construi drone ucrainene în România. E posibil chiar mâine sau în următoarele zile să avem prima videoconferință de follow-up cu ucrainenii pentru a începe să ducem înainte această procedură. Trebuie să ne mișcăm foarte repede până la anul în mai să închidem un contract pentru producția de astfel de drone”, a precizat Moșteanu.

