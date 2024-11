Irinel Columbeanu, în vârstă de 67 de ani, s-a plâns frecvent de insomnii, în urma a două accidente vasculare cerebrale (AVC) suferite. Recent, fostul miliardar a căutat ajutorul unui medic psihiatru, care i-a recomandat un tratament adecvat.

Ion Cassian, patronul azilului din Ghermănești, unde locuiește fostul miliardar, a dezvăluit, pentru Click!, cu ce probleme de sănătate se confruntă Irinel Columbeanu și ce interdicții are, pe viață.

„Acum este mai binișor, are un spirit de viață pozitiv. S-a plâns de insomnii, așa că noi i-am chemat medicul psihiatru, care l-a consultat, acum are un tratament. Nu doarme prea bine noaptea, dar, de fapt, nici nu are cum, căci doarme foarte mult ziua. E și cam trist că, din păcate, după ce a suferit cele două AVC-uri, nu mai poate călători cu avionul. Voia să meargă la fiica lui, dar medicul care l-a consultat i-a spus clar că nu mai are voie. El tot speră însă”, a spus patronul azilului.

Irinel Columbeanu are, în continuare, datorii la bănci

„Are o pensie mică, un pic peste 2.000 de lei, chiar și după majorări. Din acești bani are și poprire. Cred că nu va scăpa toată viața de datoriile la bănci, din cauza cărora și-a pierdut și vila de la Izvorani. Lumea îl mai ajută cu bani, chiar și foștii prieteni.

Eu i-am promis că îl voi găzdui, la noi, la cămin, cât va dori. Aici a locuit și tatăl lui, Ion Columbeanu, în ultima parte a vieții. Irinel nu stă însă în aceeași cameră, a ales alta. Are televizor, cărți, haine. Sunt condiții bune, dar, evident, duce dorul vieții pe care a avut-o”, a mai spus Ion Cassian.

