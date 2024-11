Motivul pentru care studenta, care studia la Universitatea Azad din Teheran, a ales această formă de protest este faptul că era hărţuită de membri ai miliţiei Basidj.

Videoclipul a fost publicat inițial pe site-ul studenţesc iranian Amir Kabir, după care a circulat pe o serie de site-uri persane, inclusiv de grupul pentru drepturile omului Hengaw şi site-ul de ştiri Iran Wire.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI