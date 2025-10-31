ÎPS Teodosie nu mai are voie să dea binecuvântări pentru angajări și promovări. Decizia luată de Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei

ÎPS Teodosie nu mai are voie să dea binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie a Universității Ovidius. Decizia luată de Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei
ÎPS Teodosie nu mai are voie să dea binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie a Universității Ovidius. Decizia luată de Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei

Mitropolia Munteniei și Dobrogei a decis printr-o hotărâre sinodală importantă să îi retragă ÎPS Teodosie dreptul de a da binecuvântări pentru angajările și promovările din cadrul Facultății de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța.

Decizia a fost luată de Sinodul Mitropoliei și consolidatează autoritatea Patriarhului Daniel, care va prelua de acum înainte această responsabilitate.

Pentru ca profesorii să poată preda în învățământul teologic universitar și preuniversitar, este necesară binecuvântarea oficială, iar aceasta va fi dată exclusiv de Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, și anume Patriarhul Daniel, conform info-sud-est.ro.

ÎPS Teodosie a avut o influență semnificativă în Facultatea de Teologie, predând între anii 2002 și 2022, perioadă în care a fost și decan.

După ce a împlinit 65 de ani, a fost pensionat de conducerea universității, însă a contestat această decizie în instanță, pierzând definitiv procesul.

În luna octombrie 2025, ÎPS Teodosie a fost reintegrat în dreptul de a sluji în afara Arhiepiscopiei Tomisului, după ce în 2024 fusese sancționat și interzis să oficieze slujbe în alte eparhii.

Totodată, ierarhul și-a construit în ultimii ani un cult propriu în Constanța, cu legături electrice la nivel politic și social.