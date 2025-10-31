Decizia a fost luată de Sinodul Mitropoliei și consolidatează autoritatea Patriarhului Daniel, care va prelua de acum înainte această responsabilitate.

Pentru ca profesorii să poată preda în învățământul teologic universitar și preuniversitar, este necesară binecuvântarea oficială, iar aceasta va fi dată exclusiv de Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, și anume Patriarhul Daniel, conform info-sud-est.ro.

ÎPS Teodosie a avut o influență semnificativă în Facultatea de Teologie, predând între anii 2002 și 2022, perioadă în care a fost și decan.

După ce a împlinit 65 de ani, a fost pensionat de conducerea universității, însă a contestat această decizie în instanță, pierzând definitiv procesul.

În luna octombrie 2025, ÎPS Teodosie a fost reintegrat în dreptul de a sluji în afara Arhiepiscopiei Tomisului, după ce în 2024 fusese sancționat și interzis să oficieze slujbe în alte eparhii.

Totodată, ierarhul și-a construit în ultimii ani un cult propriu în Constanța, cu legături electrice la nivel politic și social.