"- Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Am văzut un astfel de sistem de armament la care se lucrează și este foarte simplu. Știți acei stâlpi de electricitate de pe stradă. Există tije metalice de mărimea acelor stâlpi, de aproximativ 7-8 metri și 10 metri înălțime. Este doar o tijă, nu este nimic înăuntru, nu există explozibili sau altceva.



- Dar sunt făcute din aliaj de titan, material dur, tije metalice. Le plasează pe satelit și le lansează spre Pământ, țintind de acolo anumite repere. Este ca un fel de țăruș cu vârful ascuțit. De exemplu, Doamne ferește, nu voi da nume, ca să nu creez un scenariu de dezastru.



- Când atinge pământul, pătrunde până la 5 kilometri în pământ. Vine cu o asemenea viteză și creează un cutremur de 7-8 grade cu efectul acelui impact. Tot ce este acolo se prăbuşeşte. Deci nu există arme, nu există explozibili, nu există bombe, nimic, doar o simplă tijă.



- Dar are o astfel de putere, vine din spațiu. Și nu aveți nicio șansă să o vedeți, nicio șansă să vă apărați, nicio șansă să o opriți, nimic. Nu știu dacă există în mod real un astfel de sistem, dar am văzut o astfel de lucrare inginerească. Mai există ceva, există un sistem numit DMP, de exemplu, tinerii noștri prieteni l-au văzut în Matrix. Știți, acolo se detonează ca o undă electromagnetică.

Există și astăzi. Când cineva trimite o undă electromagnetică intensă într-o anumită zonă, toate circuitele existente se ard. Acesta este motivul pentru care televizorul se strică atunci când lovește un fulger, curentul puternic, câmpul electromagnetic mare arde totul", afirma Serdar Hüseyin Yıldırım, în discursul care l-a adus în centrul atenției mass-media.

Ulterior, oficialul turc a fost nevoit să își explice afirmațiile, astfel că acesta a făcut următoarea remarcă pe Twitter:

„Am primit o mulțime de întrebări cu privire la videoclipul care circulă de câteva zile pe rețelele de socializare. Acest scurt videoclip este un extras dintr-o prelegere pe care am ținut-o la un institut de strategie cu mult timp în urmă. Am descris un sistem de armament care, atunci când este desfășurat și utilizat pe orbita Pământului, poate șterge de pe hartă un oraș mic”.