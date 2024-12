"In general, spunem ca ori ne e pofta de ceva, ori am un gol in stomac, ma racaie stomacul, imi ghioraie stonmacul, cad din picioare etc.

In general, mancatul neconrolat sau poftele incontrolabile care nu sunt naturle - daca simt nevoia sa merg la toaleta si stiu ca nu pot si ma pot controla inseamna ca pot controla si gandurile si aceste pofte - deci nu sunt incontrolabile.

Foamea si aceste pofte care ne fac sa mancm in nestire nu sunt cauza principala, ci indica o problema de natura fizica sau emotionala", spunea Cristela Georgescu, in noiembrie 2018, la un post tv.

"Obsesia de a avea hrana multa si de a indopa copilul il transforma intr-un adult care isi va umple farfuria si nu va stii care este proppria masura mai tarziu.

Graba pe care parintele o induce dandu-i cu lingurita foarte repede il transforma intr-un copil si un adult inconstient asupra unui aspect important - masticatia, care afecteaza sistemul digestiv si dantura noastra", afirma aceasta tot in 2018, dar in luna septembrie, la un alt post tv.