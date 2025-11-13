„Cea mai mare nevoie pe care o avem este de oameni. Oameni care să dorească să vină să pună umărul pe condițiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care, nu știu cât de mulți știți, dar nu sunt deloc competitive, nu fac față concurenței cu mediul privat. Eu le-am propus unor oameni să-și ia un an sabatic pentru țară. Vă asigur că o să fie foarte provocator”, a declarat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu a susținut că trebuie început un proces de curățenie la nivel de administrație și trebuie văzut de unde se începe și care sunt obiectivele.

„Încă n-am claritate completă pe ce urmează”, a declarat Oana Gheorghiu, în portofoliul său fiind atât reforma companiilor de stat, cât și debirocratizarea și digitalizarea.

„Nu vă ascund că încă n-am claritate completă pe ce urmează, pentru că am în portofoliu reforma companiilor de stat, debirocratizare, digitalizare. În reforma companiilor de stat multe dintre companiile care trebuie restructurate și reorganizate sunt în portofoliile ministerelor de resort.

Deci, trebuie să clarificăm cum colaborăm. Sunt altele care sunt la SGG și sunt altele care îmi vor reveni. Suntem în curs de a clarifica rolurile, pentru că, din nou, dacă rolurile sunt duplicate, o să apară probleme. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să eliminăm suprapunerea de roluri, dar să mărim impactul, că asta ne dorim”, a transmis Gheorghiu.