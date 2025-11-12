”Oana Gheorghiu face parte din tefeliști, care ne-au înnebunit până acum de cât de cinstit sunt ei cât de corecți. Când a venit vremea să vedem cât de corect sunt ei, vedem că ne cer să avem nuanțe.

Noua putere, condusă de Nicușor Dan, a promovat numai amatori. El e primul amator, deci niște oameni nepregătiți pentru funcțiile respective și când te duci acolo, nu mai ești nici ziarist, nu mai ești nici ONG-ist, ești tot ceea ce spui tu este în defavoarea Guvernului.

Nu este conștientă că deja e pe o funcție de vicepremier. Asta avea nevoie guvernul acum? De un scandal care e gratuit, nici măcar nu poți să spui că în exercițiu funcției ei de vicepremier a întâlnit.

E friptura, e gustoasă...ăăă. Când îți spun ăia ministră, la ONG, cine mă ONG-istă? Ăăă, ce doamnă ministră, să trăiți”, a declarat Ion Cristoiu.