”Puțină lume știe că eu îl știu pe Nicușor Dan de când era, cum spun rușii, samovar, nu devenise încă locomotivă, era ONG-ist. (...) Pentru mine este o uimire, nu era așa de împiedicat. Vorbesc serios, adică, am avut interviuri cu el”, a declarat Ion Cristoiu, la Realitatea PLUS.

Întrebat de ce crede că Nicușor Dan a devenit împiedicat, jurnalistul a răspuns: ”Pentru că îl depășește funcția. Probabil că e o problemă mare psihologică, este atât de se stresat....el la primărie a fost în vacanță, își delegase funcțiile viceprimarilor și nu a fost atât de...

Aici ești într-un domeniu unde trebuie să iei decizii rapide, unde influențele sunt uriașe. Nu am nicio îndoială că la Cotroceni nu există o coerență a consilierilor.

Adică, Ludovic Orban este anti-PSD, Naumescu este anti-Trump, lasă la o parte câți or fi din servicii, și atunci fiecare din ei vine și îi, cum îi spun eu, creierul lui e virgin politic de asta eu nu sunt atent la ce spune el. De fiecare dată mă întreb cine e în spate.

Asta este o mare problemă la el, nu reușește, probabil, că îi vor trebui vreo 3-4 ani să aibă un soft, el nu are un soft, nu are softul ca să poată să treacă prin filtrul lui. Vine unul și îi spune și atunci spune și el...”