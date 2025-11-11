"Aici s-a încălcat totul. Deci domnul acesta, Ilie Bolojan, ar trebui să demisioneze pentru că el a făcut trafic de influență.

Pentru că, de fapt, ce voia domnul acesta Fănel (Bogos - n.r.)? Să se întâlnească cu nenea, da? Și când se întoarcea acolo (la Vaslui - n.r.), zicea <<Bă, am făcut la premier>>. Vă imaginați că el a folosit prezența lui la premier, da? La premier (...) audiența chiar de 15 minute, putea să și bea o cafea.Sau putea să vorbească de muieri.

Dar el a folosit asta în bătălia de pe plan local: << Bă, am făcut la premier>>. Deci, este clar.

Deci, în cazul lui domnului Ilie Bolojan, avem de-a face cu un abuz în serviciu. Alți pesediști au făcut pușcărie pentru asta. El nu avea nicio treabă să-l primească", a declarat Ion Cristoiu.