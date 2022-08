„Prima mea convorbire telefonică cu Gorbaciov a avut loc în ziua de 27 decembrie 1989, în timp ce eram în prima reuniune cu cei 39 membri ai CFSN, după încetarea diversiunii armate. Atunci, Gorbaciov a ținut să ne felicite pentru victoria Revoluției Române, să ne transmită un mesaj de solidaritate și să ne anunțe vizită pe care urmă să o efectueze Ministrul de Externe, Șevarnadze (care a și avut loc în luna ianuarie 1990)”, relata fostul președinte Ion Iliescu în urmă cu 33 de ani.

Ulterior, Iliescu a declarat presei că Gorbaciov a trimis și un mesaj în scris, „de prietenie, de solidaritate, de sprijin” către noua conducere a României.

Mihail Gorbaciov a murit marți, 30 august 2022. Ultimul președinte comunist al URSS și cel care a dărâmat Cortina de Fier avea 91 de ani.

„Am întârziat puțin pentru că au fost defecțiuni în stabilirea legăturii telefonice. Deci, am vorbit cu Gorbaciov. Mi-a transmis un salut foarte călduros. A zis că ei urmăresc cu foarte mare atenție și cu simpatie cele ce se petrec în România, că în aceste zile la ei și la televiziune s-au transmis multe cadre din situația din România, inclusiv un interviu pe care mi l-au luat cei de la televiziunea lor și care a apărut pe ecranele televizoarelor. În Congresul Poporului s-au prezentat, sistematic. Ei bine, el a făcut niște chestii foarte frumoase, a avut o declarație foarte frumoasă de apreciere a situației din România și a răspuns cu mare abilitate, cu inteligență și la niște provocări. Că s-a încercat… ați văzut replica lui Ceaușescu la proces, că este o lovitură de stat organizată de niște trădători cu sprijinul agenturilor străine. Care dracu\" or fi fost alea, nu înțeleg. Or, în zilele respective au apărut, așa, niște zvonuri cu privire la un posibil sprijin din partea Uniunii Sovietice, intervenție militară și așa mai departe”, declara Ion Iliescu, pe 27 decembrie 1989, la prima ședință a plenului Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN). Discuția cu Gorbaciov avea loc la două zile de la anunțul oficial al execuției lui Nicolae Ceaușescu și a Elenei Ceaușescu, la garnizoana unității militare din Târgoviște (fosta UM 01417).

Ion Iliescu a trecut în revistă întâlnirile pe care le-a avut cu Mihail Gorbaciov, într-un articol pe blogul său ioniliescu.wordpress.com.

„Cu Gorbaciov nu am avut prilejul să mă întâlnesc, înainte de 1989. Dar, zvonurile care circulau pe această temă, se pare că au fost luate în seamă, de conducerea de atunci. Pentru că, printre altele, în 1987, cu prilejul vizitei lu Gorbaciov în România, am primit “sarcina de partid” , transmisă de la Cabinetul tovarășului Bobu – să mă deplasez la Timișoara, “pe unele teme de propagandă tehnico-științifică” (ideea era, probabil, că să lipsesc din București, în zilele vizitei lui Gorbaciov; pentru că, după aceea, nimeni nu m-a mai întrebat ce am făcut la Timișoara ! Ce pericol puteam prezenta eu – un modest director de Editură? Dar aceasta reflectă starea de spirit, de suspiciune generală, care domnea atunci!). (...)

Prima noastră întâlnire a avut loc la Moscova, în iunie 1990 cu prilejul Reuniunii Consiliului Politic al Tratatului de la Varșovia (la nivel de președinți și prim-miniștri) – unde tema centrală a devenit luarea de măsuri pentru încetarea activității Tratatului – această s-a semnat un an mai târziu, în iunie 1991, la Praga. Atunci s-a semnat documentul de dizolvare a Tratatului de la Varșovia. Atunci, Gorbaciov nu a participat. Din partea URSS, documentul a fost semnat de vicepreședintele Ianaev, cel care peste două luni avea să conducă puciul împotriva lui Gorbaciov.

Cu Gorbaciov ne-am mai întâlnit în noiembrie 1990, la Paris la summitul european, Conferință pentru Securitate și Cooperare Europeană care marca schimbările cruciale petrecute pe continentul european și prin documentul sau final “Charta de la Paris” marca încetarea războiului rece și instituționalizarea procesului CSCE.

În ultimii ani, ne-am mai întâlnit la câteva reuniuni internaționale – la prima Reuniune a Clubului de la Madrid – inaugurat de Președinții Clinton și Gorbaciov și fostul Președinte al Braziliei, Fernando Cardoso, în prezența Regelui Spaniei; la Reuniunea de la Torino, în 2005, a Forumului Politic Mondial, co-prezidată de fostul Președinte Mihail Gorbaciov și de fostul Premier al Italiei – Andreotti; la Reuniunea aceluiași Forum, în 2007, la Budapesta”, a scris Ion Iliescu pe blogul său.

Despre o ultimă întrevedere cu Gorbaciov, fostul președinte amintește că a avut loc pe 14 aprilie 2010, când fostul lider sovietic a fost în vizită la București, cu prilejul lansării ziarului Puterea. Atunci a fost prezent și fostul președinte Emil Constantinescu, festivitatea de la Clubul Diplomatic.

Sursă Foto: ioniliescu.wordpress.com